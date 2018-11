Tragický príbeh lásky dvoch ľudí dnes pripomína erb mesta Ružomberok

Na snímke erb mesta Ružomberok 22. novembra 2018. Foto: TASR Miroslava Mlynárová Na snímke erb mesta Ružomberok 22. novembra 2018. Foto: TASR Miroslava Mlynárová

Ružomberok 22. novembra (TASR) – Liptovské údolia popretkávané riekou Váh sa už od nepamäti vyznačovali nezameniteľným čarom. Jedno z takýchto údolí obkolesené vysokými horami ukrývalo vo svojich útrobách výnimočný vrch, odlišný od všetkých ostatných. Na tomto kopci, ktorý sa volal Ružový, pretože bol celý obrastený kríkmi šípových ruží, dnes stojí historické námestie s radnicou. Práve tu sa podľa povesti odohral romantický, no zároveň tragický príbeh lásky dvoch mladých ľudí, ktorý sa ako súčasť histórie zachoval dodnes - v podobe erbu mesta Ružomberok.Príbeh sa začína tam, kde dnes stojí Kostol svätého Ondreja. Ružomberok alebo vtedajší Rosenberg, ako ho podľa ružami obrasteného vrchu nazvali jeho vtedajší usadlíci, sa vďaka svojej výhodnej polohe stal obľúbeným miestom pre život. „Jedným z nich bol aj driečny mládenec, ktorý sa po čase rozhodol, že sa ožení. Spočiatku sa mu veľmi nedarilo. No veru, po dlhšej dobe si aj on našiel svoju životnú lásku. Začali teda chystať svadobnú hostinu,“ opísal pre TASR umelecký šéf Folklórneho súboru Liptov Igor Littva.V deň svojej svadby sa mládenec vybral na poľovačku do neďalekých lesov, aby ulovil zver na svadobnú hostinu. Pri spiatočnej ceste prechádzal popri spomínanom ružovom vŕšku. Pri pohľade na kvetmi obsypané kríky spozoroval pohyb. „V domnienke, že ide o srnku, napol luk so šípom a vystrelil smerom do porastu, odkiaľ pohyb vychádzal. Keď sa priblížil na miesto, zbadal, že pohyb nevyvolala srna, ale jeho snúbenica,“ priblížil Littva.Šíp dievčinu zasiahol priamo do srdca. Slzy žiaľu zroneného mladíka, ktoré kropili mŕtve telo milovanej dievčiny, ju však už oživiť nedokázali. „Predtým, ako dievčinu zasiahol, prestrelil jednu z ruží. Tá dnes tvorí erb mesta Ružomberok,“ dodal. Podľa povesti však mladík aj napriek tomu nezanevrel na červený kvet. Jeho krása mu pripomínala milovanú a tŕne oživovali bolesť z jej straty. Smutný príbeh nepoznačil len mladíka. Zapísal sa aj do pamäte obyvateľov mesta, ktorí ho na pamiatku veľkej, ale tragickej ľúbosti vryli do svojho erbu.