Radíme: Zimné obdobie znamená pre motoristov používať vhodné palivo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 22. novembra (TASR) - Polovica novembra znamená pre motoristov začiatok zimnej sezóny. K 16. novembru čerpacie stanice definitívne menia na základe legislatívy ponuku letných palív za zimné.Motoristom v zime spôsobuje starosti najmä motorová nafta. Hlavný rozdiel medzi letnou a zimnou naftou je v používaní prísad. Parametre zimného paliva určuje európska norma. Okrem iného definuje aj hraničnú teplotu, pri ktorej je nafta za určitej teploty schopná prejsť testovacím sitkom s presnou veľkosťou pórov. Tento parameter sa nazýva medzná teplota filtrovateľnosti. Nevystihuje však správanie paliva v reálnych podmienkach, preto Slovnaft vyhodnocuje pridávanie prísad do motorovej nafty takzvaným ARAL testom. Tento záťažový test simuluje skutočné zimné vonkajšie podmienky a sleduje pritom správanie paliva. Na základe výsledku je možné určiť hraničnú teplotu, pri ktorej sa ešte dá garantovať bezproblémový chod vznetového motora.Zmena v zložení a správna aditivácia paliva zabezpečujú lepšiu štartovateľnosť studeného motora a jeho chod pri mínusových teplotách. Benzíny obsahujú viac prchavých zložiek, majú teda lepšiu odpariteľnosť paliva. Motorová nafta zase obsahuje menšie množstvo ťažkých parafínov, ktoré pri silnejších mrazoch kryštalizujú a tým zanášajú palivový filter motora."Okrem výmeny paliva je však dôležité dbať aj na celkový technický stav vozidla. Odporúčame nastaviť si servisný cyklus s kontrolou pred zimnou sezónou. Vplyv na chod motora má taktiež stav a kapacita autobatérie, účinnosť žhaviacich sviečok či kvalita ostatných prevádzkových kvapalín, ako sú olej a chladiaca kvapalina. Z hľadiska bezpečnosti je významná aj výmena zimnej kvapaliny do ostrekovačov, ktorú by mali motoristi absolvovať ešte pred príchodom prvých mrazov," radí Anton Molnár zo skupiny Slovnaft.Podľa neho motoristi by nemali podceniť ani čistenie auta. Využitie autoumyvárne však treba zvážiť aj na základe vonkajšej teploty. Pri teplotách nad bodom mrazu sa odporúča v autoumyvárni využiť kompletný program s umytím podvozku od posypovej soli, čistením karosérie a nanesením vrstvy ochranného vosku.