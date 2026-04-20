Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Tragický výbuch na Mukačevskej ulici mieri pred súd, na lavici obžalovaných sedí päť mužov
Na Okresnom súde v Prešove sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie v súvislosti s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici z decembra 2019. Obžalovanými z prečinu všeobecného ...
Na Okresnom súde v Prešove sa v pondelok začalo hlavné pojednávanie v súvislosti s tragickým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici z decembra 2019. Obžalovanými z prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti, spáchaným závažnejším spôsobom konania, sú projektový manažér a zároveň stavbyvedúci, traja robotníci a bagrista. Na prvé súdne pojednávanie prišli všetci piati obžalovaní.
Obžaloba prokuratúry
Na úvod predniesol krajský prokurátor obžalobu, ktorá má celkovo viac ako sto strán. Trom obžalovaným robotníkom kladie prokurátor za vinu, že pri výkopových prácach mikrotunelovanim spôsobili nedbanlivosťou prerazenie plynového potrubia, čo malo za následok hromadenie plynu v bytovke a následný výbuch. Takisto im kladie za vinu, že nevykonali potrebné opatrenia, ktoré by výbuchu zabránili. Podobné skutky sú kladené za vinu aj ďalšiemu obžalovanému, ktorý sa ich mal dopustiť pri zemných prácach.
Stavbyvedúci je obžalovaný z toho, že ako zodpovedná osoba nepožiadal o vyjadrenie k projektovej dokumentácii SPP a porušil aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z predpisov. „Po prednesení obžaloby prokurátorom Krajskej prokuratúry v Prešove súd pristúpil k výpovediam dvoch obžalovaných. Traja využili právo nevypovedať a samosudkyňa následne čítala na hlavnom pojednávaní ich výpovede z prípravného konania,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
Argumentácia obhajoby
Všetci piati obžalovaní vyhlásili, že sa cítia nevinní. Podľa jedného z obhajcov sa nestotožňujú s obžalobou a poukázali, že mnohé závery prokuratúry majú vnútorný rozpor v logike, a že aj podľa znalcov mali na výbuch vplyv štyri súčinitele, pre ktoré sa hromadil a následne aj vybuchol plyn. „V okolí boli aj ďalšie bytovky, ktoré neboli unikajúcim zemným plynom ani ohrozené. To, že tie štyri súčinitele existovali vo vzťahu k Mukačevskej 7, práve to spôsobilo ohrozenie, avšak aj prokurátor konštatuje v podanej obžalobe, že o týchto okolnostiach nemohli mať obžalovaní žiadnu vedomosť. To podľa nášho názoru vylučuje čo i len nevedomú nedbanlivosť týchto osôb,“ skonštatoval právny zástupca trojice robotníkov, ktorí mali na starosti mikrotunelovacie práce, Martin Štrkolec.
Súčinitele mali byť existencia nepoužívaného teplovodu, cez ktorý sa plyn dostal do bytovky, ale aj prehradenie šácht či nefungujúce vetranie. Právny zástupca ďalšieho obžalovaného dodal, že v priebehu dokazovania plánujú doplniť aj piaty súčiniteľ, ktorý nesúvisí s rekonštrukčnými prácami.
„Súčinitele, ktoré sme spomínali, sa týkajú časti udalosti pred prerazením plynového potrubia. Následne však po prerazení plynového potrubia máme za to, že klienti urobili všetky potrebné opatrenia, ktoré od nich bolo možné vyžadovať, ktoré boli zaužívané nielen na danej stavbe, ale aj na obdobných stavbách v minulosti, pričom aj na pojednávaní z výpovede jedného zo spoluobžalovaných odznela skutočnosť, že všetky osoby boli možno uvádzané do omylu v tom, že záchranné zložky už privolané boli, hoci tomu tak v skutočnosti byť nemuselo,“ dodal Štrkolec.
Tragické následky a ďalšie termíny súdu
Pri tragickej udalosti zo 6. decembra 2019, kedy v dôsledku výbuchu požiar zachvátil a zničil 12-poschodovú bytovku na Mukačevskej ulici 7 na prešovskom Sídlisku III, zahynulo osem ľudí. Zranených bolo zhruba 40 osôb.
Pre porušenú statiku museli bytový dom zbúrať. Na jeho mieste aktuálne vyrastá nová bytovka. Ďalší termín hlavného pojednávania bol stanovený na 8. a 15. júna tohto roka. „Súd plánuje pokračovať v čítaní výpovedí obžalovaných a budú predvolaní svedkovia navrhovaní prokurátorom,“ doplnila Petrufová.
Zdroj: SITA.sk - Tragický výbuch na Mukačevskej ulici mieri pred súd, na lavici obžalovaných sedí päť mužov
