Traja agresívni muži vyčíňali v osade v Rakúsoch, poškodeným sa vyhrážali aj po zadržaní policajtmi

Jedného obvinili z vyhrážania

Manželia sa báli o život

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Traja muži z osady v Rakúsoch neďaleko Kežmarku čelia viacerým obvineniam po tom, ako ešte v nedeľu 16. januára vo večerných hodinách ničili jeden z tamojších domov.Pustili sa aj do áut zaparkovaných v blízkosti. Svojím vyčíňaním spôsobili škodu predbežne vyčíslenú na viac ako 1 850 eur.Podľa hovorkyne prešovskej krajskej polície Jany Ligdayovej bol 28-ročný muž obvinený z trestného činu nebezpečné vyhrážanie spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.Ďalší dvaja muži vo veku 34 a 38 rokov boli obvinení z trestného činu poškodzovania cudzej veci. Ide o trestné činy spáchané formou spolupáchateľstva.Muži prišli k jednému z domov v osade a jeden z nich so sekerou v rukách začal rozbíjať vchodové dvere a vyhrážal sa obyvateľom domu.Ďalší dvaja muži v tom čase v zadnej časti domu rozbíjali sklá a spätné zrkadlá na zaparkovaných autách, ktoré patrili tam bývajúcim manželom.„Konanie agresívnych mužov vzbudzovalo u manželov obavu o ich život a zdravie,“ uviedla hovorkyňa. Podľa jej slov neskôr všetci traja z miesta utiekli.Policajná hliadka podozrivých po príchode zadržala, pričom aj počas toho padali vyhrážky smerom k poškodeným. Zadržaní muži boli umiestení do cely policajného zaistenia.