Traja ľudia v bundesligovom tíme „capkov“ z Kolína nad Rýnom mali pozitívny test na koronavírus

Vedenie oboch bundeslíg už od pondelka plánuje opakované plošné testovanie všetkých osôb, ktoré by sa podieľali na súťažných dueloch.

2.5.2020 - Tri pozitívne testy na koronavírus ohlásil nemecký futbalový klub 1. FC Kolín nad Rýnom. Nie je však známe, či u bundesligistu potvrdili ochorenie COVID-19 u hráčov, členov realizačného tímu alebo iných zamestnancov klubu.Podľa vedenia "capkov" ani jedna z troch osôb nemá príznaky ochorenia, všetci však putujú do domácej izolácie. Tréningový proces s mimoriadnymi opatreniami však bude v klube pokračovať.Zatiaľ je len ťažké predpovedať, či najnovší nález z futbalového prostredia naruší prípravy na reštart sezóny 2019/2020 v dvoch najvyšších nemeckých futbalových súťažiach.Nemecká bundesliga by sa mohla opäť hrať už v máji, bola by tak jednou z prvých súťaží v Európe, ktorú by reštartovali po dlhej pauze vynútenej pandémiou koronavírusu. Na to, aby sa opäť začala, však potrebuje súhlas politického vedenia krajiny. A ten zatiaľ nemá."Zostávame v kontakte s lekárskymi expertmi. Konzultujeme s nimi všetky naše kroky vrátane príprav jednotlivých klubov. Našou prioritou je zdravie všetkých zúčastnených, chcem čo najviac eliminovať možnosť nakazenia koronavírusom," prezradil šéf I. bundesligy Tom Meyer.