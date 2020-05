Mark Cavendish a Luke Rowe sa zastavili až na Evereste, na trenažéri nastúpali 8848 metrov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dvojica britských cyklistov Mark Cavendish a Luke Rowe majú za sebou úspešnú mimoriadne náročnú výzvu. Obaja sa totiž podujali na trenažéri "nastúpať" rovných 8848 metrov, teda akoby na úroveň najvyššej hory sveta Mount Everest.Prostredníctvom platformy Zwift sa im podarilo splniť tento cieľ za 10 hodín, 37 minút a 32 sekúnd, pričom opakovane stúpali na rovnaký virtuálny kopec.Jazdec tímu Bahrain McLaren tridsaťštyriročný Cavendish na twitteri informoval, že na zdolanie výzvy "Everesting" potrebovali prejsť vzdialenosť 211 kilometrov."Rozhodli sme sa to vyskúšať, keď sme sa dozvedeli o tom, že vonku bude zlé počasie. Skladám klobúk pred každým, komu sa to podarí absolvovať za akýchkoľvek podmienok, pretože to bolo desivé," napísal Cavendish. Na Everest sa pritom "vybral" s členom konkurenčného tímu Ineos.Ako informuje portál cyclingnews.com, nedávno podobnú výzvu absolvoval Giulio Ciccone z tímu Trek-Segafredo, ktorý nastúpil rovných 10 km a potreboval na to odkrútiť celých 237 km.Z rovnakého súdka je aj plán Jamesa Piccoliho (Israel Start-Up Nation), ktorý chce opakovane stúpať na svojom bicykli na kopček Mount Royal v centre kanadského Montrealu, aby vyzbieral prostriedky na nákup ochranných prostriedkov pre pracovníkov "prvej línie" boja proti koronavírusu.