Traja mladíci uniesli a na chate mučili svojho rovesníka, musel pretrpieť aj waterboarding

Zálohu minul a nevedel ju vrátiť

Vo vlasoch mu vystrihli číslo 15

13.1.2025 (SITA.sk) - Trnavskí policajní operatívci zadržali v krátkom čase troch mladých páchateľov vydieračského únosu zo Skalice, ktorí niekoľko hodín držali v chate a mučili svojho rovesníka.Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ z Trnavy na základe vykonaného dokazovania všetkých troch obvinil. Jedného muža z obzvlášť závažného zločinu a dvoch zo zločinu vydieračského únosu spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň dal podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie.Poškodený 21-ročný muž mal podľa zistení polície 5. januára tohto roku nastúpiť do zamestnania v Nemecku, ale ešte pred tým dostal zálohu 150 eur. Do práce nenastúpil, peniaze minul a nemal ich z čoho vrátiť.„Z tohto dôvodu ho jeden z obvinených pod falošnou zámienkou absolvovania školenia vylákal, jeho spolupáchatelia ho vyzdvihli a doviezli na „bmwéčku“ na neznámu chatu v okrese Skalica. Po ich vzájomnej dohode ho tam mali držať niekoľko hodín proti jeho vôli a žiadať vrátenie zálohy,“ informovala o prípade trnavská krajská polícia.Svoju požiadavku zdôraznili tak, že mladíka udierali päsťou do hlavy, na ruky mu dali putá, na tvár mu liali vodu cez handru, tzv. waterboarding a zamkli ho samého v miestnosti. Keď sa za ním vrátili, holiacom strojčekom mu vystrihli vo vlasoch číslo 15, čo malo reprezentovať dátum vrátenia zálohy. Vystrašeného mladíka nakoniec prepustili, ten skutok oznámil na polícii.Obvinenému 21- ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin hrozí väzenie v trvaní od 10 do 15 rokov, 19 a 18-ročnému 7 až 12 rokov. Dvaja sú stíhaní väzobne a jeden na slobode.