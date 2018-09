Traja poprední členovia rumunského PSD vyzývajú Dragneu na odstúpenie

Predseda Sociálnodemokratickej strany Liviu Dragnea. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Bukurešť 19. septembra (TASR) - Traja poprední členovia rumunskej vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) vyzvali v stredu jej predsedu Livia Dragneu, aby zo svojho postu odstúpil. Tvrdia, že Dragnea je pre svoje nedávne usvedčenie zo zneužitia právomocí úradu verejného činiteľa pre stranu príťažou.Signatári deväťbodového listu, medzi ktorými je i starostka Bukurešti Gabriela Fireová, podľa agentúry AP tiež uvádzajú, že reputácia i popularita strany utrpeli pre sporné zmeny v rumunskej justícií, ktoré kritizujú EÚ i USA.Proti kontroverzne vnímanej reforme súdnictva pravidelne protestujú tisíce Rumunov, ktorí tvrdia, že zmeny sťažia trestné stíhanie korupcie vo vyšších politických kruhoch.Dragneu odsúdili v júni na tri a pol roka väzenia za podnecovanie na zneužitie právomocí úradu verejného činiteľa. Proti rozsudku sa odvolal. Signatári listu vyzývajúceho na politikovo odstúpenie z funkcie predsedu PSD však tvrdia, že usvedčenie jeVo svojom liste ďalej píšu, že najväčšia rumunská strana musí podniknúť kroky, aby sa vyhla tomu, že krajina skončí vZároveň navrhujú, aby funkciu predsedu strany dočasne - do budúcoročného straníckeho zjazdu - prebrala rumunská premiérka Viorica Dancilaová.Kritika voči Dragneovi sa vystupňovala po protivládnych protestoch proti korupcii a nízkym platom, ktoré sa konali v auguste v Bukurešti za účasti desaťtisícov ľudí. Zranených bolo počas nich najmenej 450 ľudí. Približne 750 osôb následne podalo na zásahovú políciu trestné oznámenie za neprimeraný zásah.Generálny tajomník PSD Codrin Stefanescu list označil za komplot a zradu. Ďalší člen strany, poslanec Marcel Ciolacu, naopak konštatoval, že Dragnea je. Ostatní členovia PSD sa k listu vyjadriť odmietli.Dragnea je najvplyvnejším politikom krajiny, no pre usvedčenie z podvodu, ktorého sa mal dopustiť v súvislosti s referendom z roku 2012, sa v súlade s platnou rumunskou legislatívou nemôže stať premiérom. Na list doposiaľ nereagoval, no výzvy na rezignáciu v minulosti opakovane odmietol. Najbližšie zasadnutie PSD je naplánované na piatok.