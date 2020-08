Traja Slováci postúpili do 2. kola play-off NHL, Tatarov Montreal znížil stav série (video)

Černák s asistenciou





20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Až tri série 1. kola play-off NHL v stredu spoznali svojich víťazov. Z postupu do 2. kola sa vo vo Východnej konferencii tešia hokejisti Bostonu Tampy Bay aj s troma Slovákmi v zostavách, na Západe pribudlo k Vegas dosiaľ suverénne Colorado . Všetky tri série sa skončili 4:1.Ako prvá na Východe postúpila Tampa Bay. V zápase plnom zvratov zdolala Columbus 5:4 po predĺžení, hoci ešte v polovici tretej tretiny viedol jej súper 4:2. Skvelý finiš Lightning zavŕšený víťazným gólom Braydena Pointa v 66. min znamenal postup pre jedného favoritov na zisk Stanleyho pohára.V drese víťazov prvýkrát v aktuálnej vyraďovacej časti bodoval aj slovenský obranca Erik Černák , ktorého strelu od modrej čiary usmernil za chrbát brankára Blue Jackets Tyler Johnson Černák odohral vyše 22 minút a pripísal si aj dva bodyčeky a tri zablokované strely. Tampa Bay sa revanšovala Columbusu za šokujúcu prehru z vlaňajšieho play-off, keď v 1. kole podľahla 0:4 na zápasy."Mali sme 422 dní na premýšľanie, ale kto by to rátal, že? Je zábavné, ako uvažujú hokejoví bohovia. Prešli sme si sezónou, potom dlho pauzovali až prišiel reštart s novými pravidlami, ale rovnakým súperom. Je ľahké teraz povedať, že sme ich chceli, aby sme im odplatili vlaňajšiu prehru. V konečnom dôsledku je však dobré, že sa tak stalo," uviedol tréner Tampy Bay Jon Cooper na webe NHL.Prvé kolo má úspešne za sebou aj Boston. Piaty súboj proti Caroline zvládli hráči okolo slovenského kapitána Zdena Cháru s tesným triumfom 2:1 a celú sériu ovládli 4:1.Brankár Jaroslav Halák predviedol 23 zákrokov (úspešnosť 95,8 percenta) a za svoj chrbát pustil iba strelu Haydna Fleuryho z 10. min prvej tretiny, po ktorej na prvý pohľad nebolo zrejmé, že bola gólová. Boston odpovedal v druhej tretine presilovkovými zásahmi Davida Krejčího Patricea Bergerona . Ten druhý padol štyri sekundy pred druhou sirénou a bol napokon víťazný.Lišiak Bergeron ho dosiahol spoza bránky, keď napálil puk do korčule českého brankára Caroliny Petra Mrázka . "Na začiatku sme prečkali súperovi búrku, pár veľkých zákrokov predviedol Jaro Halák. Potom nám pomohla hra v početnej výhode a to rozhodlo. Našli sme spôsob, ako zvíťaziť," skonštatoval Bergeron.Na oboch góloch Bruins mal podiel Mrázkov krajan David Pastrňák , ktorý sa vrátil do akcie po trojzápasovej absencii zapríčinenej zranením. "Každým striedaním som sa cítil lepšie. Som rád, že som späť medzi spoluhráčmi a mohol som pomôcť k dôležitému víťazstvu. Sledovať zápasy z hľadiska je náročné," uviedol Pastrňák.Kapitán "medveďov" Chára odohral 20:21 min a zablokoval jednu strelu súperovho hráča. Po zápase zložil poklonu hráčom Caroliny. "Skvelé mužstvo s nebezpečnými hráčmi a výborným koučingom. Nebolo ľahké cez nich prejsť. Tvrdo pracovali a chcem im pogratulovať k tomu, ako sa prezentovali v play-off," poznamenal Chára na tlačovej konferencii.Po chvíli dodal: "Nebolo to jednoduché najmä na začiatku, lebo súper na nás vyrukoval agresívne. Postupne sme sa zlepšili a strelili aj góly. Nakoniec sme to dotiahli, čo nás veľmi teší."V hre o Stanleyho pohár zatiaľ zostáva aj Montreal s útočníkom Tomášom Tatarom . Najproduktívnejší hráč Canadiens v základnej časti síce opäť nebodoval, ale jeho tím si v zápase číslo 5 poradil s Philadelphiou 5:3 a znížil stav série vo Východnej konferencii na 2:3.Tatar počas 17:23 min na ľade vyprodukoval tri strely na bránku, štyri "hity" a jednu strelu zablokoval. Víťazný gól Canadiens v polovici tretej tretiny strelil 21-ročný center Nick Suzuki."Bolo to víťazstvo nášho charakteru. Naštartovali sme sa od prvého striedania Danaultovho útoku so správnou intenzitou Brendana Gallaghera. Myslím si, že to bola správna odpoveď na prehru 0:2 z utorka," uviedol zastupujúci tréner Montrealu Kirk Muller."Celé mužstvo predviedlo dobrý výkon. Odovzdali sme v každom striedaní všetko, čo bolo v nás a sústredili sa na jednoduchú hru so streľbou," priznal útočník Joel Armia, autor dvoch gólov a prvá hviezda zápasu.Ďalší pokus na udržanie v sérii 1. kola bude mať Montreal v piatok, keď je na programe zápas číslo 6.