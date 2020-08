Bayern zdolal Lyon a vo finále Ligy majstrov vyzve Paríž Saint-Germain (video)

Gnabry sa blysol dvoma gólmi

Bayern má šancu na "triple"

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - V nedeľňajšom finále futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 si v portugalskom Lisabone zmerajú sily šampióni Francúzska a Nemecka.Po utorkovom postupe tímu Paríž Saint-Germain cez nemecké Lipsko sa do záverečného duelu sezóny prebojovali aj hráči Bayernu Mníchov , ktorý v stredu večer zdolali francúzsky Lyon hladko 3:0.Finále sa uskutoční v nedeľu 23. augusta o 21.00 h SELČ na Štadióne Svetla, domovskom stánku tímu Benfica Lisabon . Bayern v nedeľu zabojuje o svoj šiesty titul v LM, PSG o prvý.Bayern bol v stredajšom súboji favoritom a túto úlohu potvrdzoval hneď od začiatku. Síce prvé dve šance mal Lyon, no Nemci boli aktívnejší, loptu mali častejšie na svojich kopačkách a súpera pravidelne ohrozovali strelami.Dve z nich ešte v prvom polčase premenil na góly Serge Gnabry , tesne pred koncom druhého dejstva spečatil triumf Bavorov a ich postup do finále Robert Lewandowski svojim pätnástym zásahom v LM v tejto sezóny.Gnabryho po semifinále vyhlásili za najlepšieho hráča duelu. "Na začiatku sme mali aj trochu šťastia, keď Manuel (brankár Neuer, pozn.) dobre zasiahol a potom súper trafil žrď. My sme potom získali dvojgólový náskok a v závere Lewandowski všetko ukončil. Teraz máme pred sebou už len jeden cieľ - vyhrať celú súťaž," vyhlásil podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA) krídelník Bayernu.Bavorský klub má šancu na zisk tretej tohtosezónnej trofeje, keďže vo vlasti triumfoval v lige aj pohári.Radosť po súboji neskrýval ani Alphonso Davies. "Je to ako splnený sen. Hrať Ligu majstrov a dostať sa do finále, viac sme si nemohli priať. V šatni panuje dobrá nálada a to sa odzrkadľuje aj na našej hre. Mnohí naši hráči už vyhrali mnoho trofejí, ale stále je v ich výkonoch cítiť zápal pre hru a sú hladní po víťazstvách," vyhlásil kanadský mladík.Sklamanie nastalo v tábore futbalistov Lyonu. "Mysleli sme si, že tento duel zvládneme lepšie. Chceli sme streliť nejaké góly skôr, ako ich dá Bayern. Šťastie však tentokrát nebolo na našej strane. Nepremenili sme naše príležitosti, čo kvalitný súper využil vo svoj prospech," poznamenal útočník Lyonu Karl Toko Ekambi pre UEFA.com.