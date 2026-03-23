|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 23.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adrián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Transformácia Schneider Electric má ďalší míľnik. Päťročný program Sustainability Impact priniesol množstvo merateľných zmien
Tagy: PR Schneider Electric Udržateľnosť
Spoločnosť Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, zverejnila mimofinančné výsledky za rok 2025, čím uzavrela program Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025. Za ...
Zdieľať
23.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, zverejnila mimofinančné výsledky za rok 2025, čím uzavrela program Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021–2025. Za posledných päť rokov skupina zaznamenala merateľný pokrok v oblasti klímy, sociálnych otázok, riadenia, podpory zákazníkov, partnerov a komunity v prechode na udržateľnejšiu budúcnosť.
Na konci 4. štvrťroka 2025 dosiahol program SSI celkové skóre 8,86/10, čo odzrkadľuje rozsah udržateľnej transformácie, ktorú skupina a jej hodnotový reťazec realizovali za posledných päť rokov. Schneider Electric mení svoje dlhodobé ambície na merateľné výsledky a transformuje svoje podnikanie so zapojením do celého ekosystému.
"Program Schneider Sustainability Impact 2021–2025 bol cestou zmeny," hovorí Olivier Blum, CEO Schneider Electric. "Už viac ako 20 rokov je udržateľnosť zakorenená v našej identite a poháňa nás vpred. Kombináciou inovácií, partnerstiev a zodpovednosti sme dosiahli pokrok v kľúčových ukazovateľoch udržateľnosti. Tieto výsledky posilňujú naše presvedčenie, že udržateľnosť je silným motorom výkonnosti aj pozitívneho vplyvu."
Riešenia Schneider Electric zohrávajú kľúčovú úlohu pri znižovaní environmentálnych dopadov mnohých odvetví. Do konca roka 2025 skupina umožnila zákazníkom obmedziť emisie na úrovni 862 miliónov ton CO₂, čím prekonala svoj pôvodný cieľ 800 MtCO₂. Prostredníctvom projektu Zero Carbon Project spoločnosť úspešne zapojila do dekarbonizácie celý dodávateľský reťazec. Zapojením 1 000 najväčších dodávateľov skupina prispela k 56 % zníženiu prevádzkových emisií CO₂ dodávateľov.
Spoločnosť Schneider naďalej presadzuje spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky. Od roku 2025 spĺňa 98 % strategických dodávateľov požiadavky skupiny v oblasti dôstojnej práce, čím sa posilňuje rešpektovanie ľudských práv, etických pracovných postupov a blahobytu zamestnancov v jej hodnotovom reťazci.
Spoločnosť Schneider Electric naďalej prispieva k spravodlivej a inkluzívnej energetickej transformácii, čím umožňuje svojim zainteresovaným stranám podieľať sa na trvalo udržateľnom rozvoji. Prostredníctvom iniciatívy Access to Energy, ktorá bola spustená v roku 2009, skupina rozšírila prístup k čistej, spoľahlivej a cenovo dostupnej energii pre znevýhodnené komunity. Do konca roka 2025 táto iniciatíva ovplyvnila viac ako 61 miliónov ľudí po celom svete, čo výrazne prekračuje pôvodný cieľ 50 miliónov. Zároveň spoločnosť Schneider Electric investovala do zvyšovania kvalifikácie a vzdelávania mladých ľudí s cieľom podporiť ich dlhodobé začlenenie, od roku 2009 vyškolila viac ako jeden milión ľudí v oblasti energetického manažmentu a energetickej transformácie.
Od roku 2021 vzniklo viac ako 500 miestnych iniciatív v oblasti udržateľnosti v krajinách, kde Schneider Electric pôsobí, čo ilustruje, ako spoločnosť prispieva k vytváraniu dopadu na miestne komunity.
"Ukončenie SSI 2021–2025 je míľnikom, nie cieľovým stavom. Zostáva nám kolektívna schopnosť, ktorú sme vybudovali s našimi zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi, a disciplína prinášať konkrétne výsledky a dosahovať významný vplyv v rámci iniciatívy," pripomína Esther Finidori, riaditeľka pre udržateľnosť spoločnosti Schneider Electric. "Ako sa blížime k roku 2030, náš kompas je jasný: využijeme technológie a inovácie na dosiahnutie pokroku, budeme sa učiť a zdieľať to, čo funguje, aby sme zvýšili vplyv, a zároveň sa budeme neustále snažiť robiť správne veci. V spoločnosti Schneider Electric sme presvedčení, že pokrok v oblasti energetických technológií môže pomôcť napredovať všetkým."
Prístup spoločnosti Schneider Electric k udržateľnosti bol ocenený aj v niekoľkých popredných rebríčkoch ESG, napríklad platinovou medailou Ecovadis, zaradením do zoznamu CDP Climate Change A , prvenstvom v rebríčku Social Benchmark a tretím miestom v rebríčku Gender Benchmark v najnovšom hodnotení World Benchmarking Alliance (WBA).
Pozrite si finančnú a mimofinančnú správu spoločnosti Schneider Electric za 4. štvrťrok 2025.
Schneider Electric v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy (ESG):
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Transformácia Schneider Electric má ďalší míľnik. Päťročný program Sustainability Impact priniesol množstvo merateľných zmien © SITA Všetky práva vyhradené.
- Stránka správ o udržateľnosti
- Často kladené otázky (FAQ)
- Dashboard pre zverejňovanie informácií o udržateľnosti
