Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
23. marca 2026
KDH prichádza s Lex Deepfake, nový zákon má chrániť ľudí pred zneužitím umelej inteligencie
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predložilo do Národnej rady SR legislatívu, ktorá má podľa nich ...
23.3.2026 (SITA.sk) - Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predložilo do Národnej rady SR legislatívu, ktorá má podľa nich vrátiť do digitálneho priestoru zákon a poriadok. Ako hnutie informovalo, návrh zákona „Lex Deepfake“ z dielne poslancov Igora Janckulíka a Františka Mikloška prináša ochranu pre ženy a deti pred kyberšikanou, chráni seniorov pred okrádaním cez falošné hlasy a pacientov pred podvodmi so zneužitými tvárami lekárov. Dôstojnosť človeka totiž podľa KDH sa nesmie končiť tam, kde sa začína zneužitá umelá inteligencia.
Hnutie predmetným návrhom reaguje na kritický nárast zneužívania technológie deepfake. Podľa aktuálnych štatistík totiž tvorí pornografický obsah vytvorený bez súhlasu obetí až 98 percent všetkých deepfake videí na internete. Čoraz častejšie sa však podľa KDH umelá inteligencia stáva aj nástrojom na okrádanie seniorov či manipuláciu verejnej mienky pred voľbami.
„Podoba, hlas a identita každého človeka nie sú komoditou. Sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej dôstojnosti a musia byť chránené aj v digitálnom svete. Sme svedkami toho, ako podvodníci cez umelú inteligenciu imitujú hlasy vnúčat, aby vymámili úspory od seniorov, alebo šíria klamstvá tesne pred voľbami. Lex Deepfake túto nebezpečnú dieru v našom práve konečne uzatvára,“ uviedol spolupredkladateľ návrhu Igor Janckulík.
Zákon Lex Deepfake podľa KDH stavia na štyroch kľúčových riešeniach. V prvom rade zavádza do Občianskeho zákonníka úplne nové osobnostné právo, ktorým sa chráni digitálna identita pred zneužitím umelou inteligenciou. Zároveň definuje prísne trestné sadzby pre nový trestný čin – hrozia až dva roky za škodlivý deepfake, päť rokov pri pornografii a až osem rokov väzenia pri zneužití dieťaťa.
Tretím pilierom je priama zodpovednosť platforiem, kedy sociálne siete budú povinné nahlásený nelegálny obsah odstrániť do 24 hodín pod hrozbou pokuty do výšky 500 000 eur. Posledným dôležitým krokom sú expresné súdne rozhodnutia, vďaka ktorým bude môcť súd nariadiť stiahnutie klamlivého obsahu už do 48 hodín od podania návrhu.
Do rozpravy k zákonu sa v pléne zapojil aj expert hnutia na zdravotníctvo a poslanec NR SR Peter Stachura, ktorý upozornil na nebezpečný trend medicínskych podvodov. „Podvodníci zneužívajú tváre známych lekárskych autorít na to, aby v zmanipulovaných videách ponúkali ľuďom falošné a nebezpečné lieky. Je to hazard so zdravím občanov, ktorý doteraz zostával beztrestný. Lex Deepfake dáva zneužitým lekárom aj oklamaným pacientom do rúk reálnu obranu,“ zdôraznil Stachura.
Poslanec Ján Horecký v diskusii akcentoval ochranu detí a mládeže pred predátorskými algoritmami. „Naše deti čelia obsahu, ktorý môže fatálne zasiahnuť do ich psychiky. Lex Deepfake je prvým krokom k bezpečnejšiemu internetu. Musí však ísť ruka v ruke s posilňovaním digitálnej gramotnosti, aby sme my aj naši rodičia vedeli AI podvody včas rozpoznať,“ doplnil Horecký.
KDH zároveň zdôrazňuje, že týmto zákonom napĺňa záväzok Slovenskej republiky vyplývajúci zo smernice Európskej únie o boji proti násiliu na ženách. O tom, či legislatíva postúpi do druhého čítania, rozhodne parlament v hlasovaní na nadchádzajúcej aprílovej schôdzi.
Zdroj: SITA.sk - KDH prichádza s Lex Deepfake, nový zákon má chrániť ľudí pred zneužitím umelej inteligencie © SITA Všetky práva vyhradené.
Ochrana dôstojnosti v digitálnom priestore
Lekári čelia novému typu podvodov
