Transparency ohodnotila slovenské hotely, za spojenie s Kočnerom či Lexom strhávali body

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Takmer desatina z viac ako 600 slovenských hotelov, konkrétne 50, má problematické vlastnícke pozadie, prípadne spôsob fungovania. Na utorkovej tlačovej besede to skonštatovali predstavitelia organizácie Transparency International Slovensko (TIS) V spolupráci s novinármi hodnotili hotely na základe viacerých kategórii. V rámci transparentnosti organizáciu zaujímalo napríklad to, či zverejňujú informáciu, kto ich prevádzkuje, či zverejňujú účtovné uzávierky, prípadne či je prostredníctvom verejných registrov možné identifikovať vlastníka alebo konečného užívateľa výhod. Druhou kategóriou bola dôveryhodnosť majiteľov hotelov.„Tú najlepšiu známku, čiže označenie „výborný hotel" dostala až polovica hotelov a naopak, to najhoršie hodnotenie, teda „neuspokojivý hotel" alebo „problémový hotel" získala takmer desatina všetkých hotelov, teda 50," povedal analytik TIS Ľuboš Kostelanský s tým, že hotely boli hodnotené známkami od jedna do šesť."Teda od výborného hotela až po problémový hotel," uviedol. Podľa bývalého riaditeľa TIS Gabriela Šípoša peniaze z rôznych káuz často končili práve v segmente hotelov.„To nie je len špecifikom na Slovensku, aj inde vidíme, že hotely sú segmentom, ktorý často priťahuje podnikateľov, ktorí sa tomu venujú a chcú poskytovať najlepšie služby, ale aj podnikateľov, ktorí hľadajú priestor, ako možno preprať peniaze alebo ako si upevniť status a vplyv v spoločnosti," skonštatoval.Podľa novinára Martina Turčeka, ktorý na projekte spolupracoval, medzi najhoršie hodnotenými hotelmi z pohľadu dôveryhodnosti majiteľov skončili hotely spájané napríklad s odsúdeným podnikateľom Marianom Kočnerom alebo bývalým šéfom Slovenskej informačnej služby Ivanom Lexom Naopak, dobré hodnotenie dostal hotel vlastnený súčasným kancelárom Národnej rady SR Danielom Guspanom alebo podnikateľom Radovanom Horeckým. Na strednej úrovni hodnotenia sa ocitli napríklad hotely spájané s podnikateľom Oskarom Világim. Ten sa podľa Turčeka spomína v spise Gorila, ale od tej doby sa jeho meno nespája s podozreniami z nezákonnej činnosti.„Podobne sme zohľadňovali, ak hotel vlastní viacero vlastníkov, preto dostal stredné hodnotenie hotel, ktorý spoluvlastní Martin K. momentálne obvinený za korupciu v kauze Dobytkár," dodal s tým, že druhý spoluvlastník však obvineniam nečelí. Hodnotenie hotelov je možné nájsť na internetovej stránke ktovlastni.sk