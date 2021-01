Transparency vyzýva členov vlády k zdržanlivosti pri zatýkaní bývalých politikov a funkcionárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vládni politici by sa mali správať zdržanlivejšie pri obvinení či zatknutí kohokoľvek, obzvlášť bývalých politikov a vysokých funkcionárov. Myslí si to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) , ktorá o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti.„Jednak na tom majú len malý podiel - s výnimkou vytvorenia slobodnej atmosféry pre prácu polície a prokuratúry - a jednak podporujú pocit honu na opozíciu,“ vysvetľuje organizácia.Na druhej strane by podľa TIS nemala opozícia každé zatknutie vyhlasovať za „divadlo a politický nátlak“ na vyšetrovateľov. „Takého spochybňovanie nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní celkovo podkopáva dôveru vo fungovanie štátu a ďalej roztáča špirálu cynizmu a konšpirácií,“ uzavrela TIS.