Pre cestujúcich do Nemecka sa menia podmienky, do povinnej karantény pôjdete aj s negatívnym testom

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 11. januára sa menia podmienky vstupu do Nemecka a prechádza sa na režim dvoch testov. Pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich z rizikových oblastí, medzi ktorými je aj Slovenská republika, tak platí povinnosť nechať sa otestovať najneskôr 48 hodín pred vstupom, prípadne bezprostredne po vstupe do krajiny (prvý test).Následne musia všetci nastúpiť do karantény. Karanténu možno ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu – druhý test, ktorý možno podstúpiť najskôr po piatich dňoch. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie zároveň dopĺňa, že jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu tohto nariadenia pristupujú individuálne, preto MZVEZ SR odporúča každému občanovi, ktorý plánuje cestovať do Nemecka, aby pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z tohto nariadenia.Rezort odporúča kontaktovať Úrad zdravia aj pri dohadovaní termínov testovania alebo v prípade otázok ku karanténe.„Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových štátov/oblastí, v ktorých sa zdržiavali posledných desať dní, sú povinné prihlásiť sa pred cestou prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov,“ dodáva MZVEZ SR.Povinnosť testovania sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu či do štátu pobytu.Osobitnou skupinou sú cestujúci zo Spojeného kráľovstva a Juhoafrickej republiky, pre ktorých bol s ohľadom na novú mutáciu koronavírusu zavedený zákaz vstupu na územie Nemecka. Rezort diplomacie dodáva, že ten je v platnosti do stredy 20. januára a výnimku z neho tvoria iba osoby s trvalým pobytom v Nemecku po predchádzajúcom schválení Spolkovým ministerstvom vnútra Nemecka.