Transparentnú kampaň vedú podľa TIS len tri strany, výdavky Smeru sú najvyššie zo všetkých

Aj pri SaS a PS má TIS výhrady

Prelomený limit

Voličom sa tajnosti nepáčia

Najviac stála outdoorová reklama

25.9.2023 (SITA.sk) - Najviac transparentnú volebnú kampaň vedú strany Progresívne Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie . Len tieto tri strany získali vo finálnom hodnotení protikorupčnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) známku „Transparentná kampaň“.Na opačnom konci rebríčka sa k „Netransparentnej kampani“ Smeru-SD pridali aj OĽaNO a tiež jej koaličný partner Kresťanská únia , ktorej kampaň výrazne vzrástla v posledných týždňoch pre vysoké výdavky na volebné noviny trojkoalície.TIS zaradila do hodnotenia 17 z 27 kandidujúcich subjektov, ktorých kampane prekročili hranicu výdavkov 50-tisíc eur a na účte majú aspoň desať väčších výdavkových transakcií.S hodnotením „S výhradami“ skončilo 11 strán.. Prepad sa týka najmä kampane Modrých Most-Híd (-16 percentuálnych bodov), hnutia OĽaNO (-11 percentuálnych bodov) a strany Za ľudí (-10 percentuálnych bodov).Okrem problémov Smeru či OĽaNO,. V súčasnosti je nejasné aj to, z čoho financuje už takmer 200-tisícovú kampaň Komunistická strana Slovenska Hlas-SD sa zase blíži k 3,5 miliónovému limitu na dary a pôžičky počas volebného obdobia zavedeného v roku 2019.TIS upozorňuje na to, že. HnutieNetransparentná je aj kampaň Smeru.. Z nich už vyše štyri pätiny preliala z transparentného účtu cez veľké súhrnné platby do vlastnej agentúry. Verejnosť tak nedokáže skontrolovať hodnovernosť výdavkov v praxi, ani to, či skryte neprekročí trojmiliónový prah na výdavky, ktorý v minulých voľbách vyčerpala takmer na euro presne.„Že netransparentný prístup pred voľbami môže byť problém aj po nich, si uvedomujú aj voliči. Vyše polovica respondentov reprezentatívneho prieskumu agentúry IPSOS pre Transparency z polovice augusta sa stotožnila s tvrdením, že ak strana či politik postupuje neférovo v kampani, bude tak robiť aj po zvolení,“ pripomína riaditeľ organizácie Michal Piško . Cez milión by mohlo tentokrát do kampane investovať až 12 strán, cez dva milióny sa môže dostať sedem z nich.Z nedávno zverejnenej analýzy takmer deväťtisíc výdavkových transakcií na transparentných účtoch vyplýva, že po rozpočítaní nešpecifikovaných platieb minuli strany doteraz asi tretinu výdavkov na outdoorovú reklamu, pätinu na propagačné materiály, asi šestinu na online propagáciu a menej ako desatinu na kampaňové podujatia.Až polovica všetkých kampaňových výdavkov by pritom mohla byť financovaná zo súkromných zdrojov. Na transparentných účtoch stále nevidno všetkých sponzorov strán, keďže až 85 percent príjmov prišlo zo straníckych účtov.Kým niektoré strany darcov a veriteľov netaja, u iných sa to zrejme dozvieme po voľbách, alebo až vo výročnej správe za rok 2023, upozornila Transparency International Slovensko.