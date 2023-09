Aplikácia MEDDI app od českej spoločnosti MEDDI hub a.s. spĺňa európske a slovenské štandardy

25.9.2023 (SITA.sk) -"Pre nás je získanie tejto certifikácie veľkým krokom vpred," hovorí"Potvrdzuje, že naša aplikácia je plne v súlade s náročnými požiadavkami kladenými nariadením MDR na zdravotnícke pomôcky triedy I. To nám otvára cestu k novým obchodným príležitostiam v rámci Európskej únie. Je to pre nás nielen obrovská príležitosť, ale aj záväzok ďalšieho rozvoja a rastu," vysvetľuje. Spoločnosť MEDDI hub v súčasnosti poskytuje svoje služby v rámci Európskej únie v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Získanie európskej certifikácie otvára dvere na ďalšie kľúčové európske trhy, akými sú napríklad Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko.Na získanie certifikácie podľa nariadenia MDR musí výrobok prejsť nezávislým a podrobným auditom , pri ktorom sa musí preukázať, že výrobok je kvalitný, bezpečný a najmä spĺňa všetky požiadavky stanovené v európskom nariadení. Len tie výrobky, ktoré v tomto procese uspejú, môžu byť označené osobitným označením, ktoré používateľovi zaručuje, že výrobok spĺňa normy a že sa naň môže spoľahnúť. Práve týmto označením sa teraz môže pýšiť tiež aplikácia MEDDI, ktorá je tak plne pripravená uľahčiť život státisícom svojich používateľov a ďalej pokračovať vo svojej ambícii rozšíriť štandardy poskytovania zdravotníckych služieb.Aplikácia MEDDI, ktorá je dostupná aj pre klientov na Slovensku , navyše v auguste tohto roku získala potvrdenie, že spĺňa požiadavky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Testovanie potvrdilo, že aplikácia spĺňa všetky potrebné požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému. "Súlad, alebo proces vydania zhody s NCZI znamená, že aplikácia MEDDI app je plne v súlade so slovenským právnym rámcom, čo je dôležité nielen pre nás ako vývojárov aplikácie, ale aj pre lekárov a jej používateľov," hovoríAplikácia MEDDI app, ktorá je na trhu od roku 2020, funguje predovšetkým ako bezpečná komunikačná platforma, ktorá umožňuje spojenie s lekárom kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Tým však využitie aplikácie MEDDI zďaleka nekončí - aplikácia napríklad dokáže ukladať najrôznejšie zdravotné dáta, pripomínať návštevy u lekára, zdieľať údaje z inteligentných hodiniek s lekárom a umožniť lekárovi posielať prostredníctvom nej elektronické recepty.Okrem MEDDI app vyvíja spoločnosť MEDDI hub aj ďalšie špecializované aplikácie, ako napríklad MEDDI Diabetes, ktorá má zefektívniť a zjednodušiť liečbu cukrovky, a MEDDI Baby, ktorej cieľom je monitorovať nenarodené dieťa a všeobecne pomáhať nastávajúcim matkám.Spoločnosť MEDDI hub tiež aktívne expanduje za hranice Európy, konkrétne do Latinskej Ameriky, najmä do Ekvádoru, Kolumbie a Peru, teda do krajín, kde je prístup k zdravotnej starostlivosti značne obmedzený. Vďaka aplikáciám MEDDI majú tamojší obyvatelia možnosť prístupu k odbornej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.Informačný servis