Trapp sa možno vráti do Frankfurtu po troch rokoch v PSG

Brankár Kevin Trapp, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 30. augusta (TASR) - Futbalový brankár Kevin Trapp by sa mohol po troch rokoch v Paríži St. Germain vrátiť do tímu nemeckého bundesligového Eintrachtu Frankfurt. Vo štvrtok o tom informovali francúzske a nemecké médiá.Dvadsaťosemročný člen širšieho kádra nemeckej reprezentácie je momentálne až brankárska trojka PSG, keďže v lete prišiel do francúzskej metropoly legendárny Talian Gianluigi Buffon. Informovala o tom agentúra DPA.Trapp odchytal počas svojho pôsobenia vo Frankfurte (2012 - 2015) 82 zápasov.