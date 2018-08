Volejbalistky SR 19 chcú na ME postúpiť, zbraňami bojovnosť a kolektív

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Konečná nominácia na septembrové ME v Albánsku (1. - 9. 9. 2018):



Nahrávačky: Ella Erteltová (VTC Pezinok Bilíkova), Ema Škrlecová (Slávia EU Bratislava)

Smečiarky: Karolína Fričová (Slávia EU Bratislava), Bianka Bodnárová (VK Prešov), Katrin Trebichavská (Strabag VC Bratislava), Barbora Kupčiová (COP Nitra)

Blokárky: Lucia Herdová (Slávia EU Bratislava), Laura Beneková, Tereza Hrušecká (obe VTC Pezinok Bilíkova)

Univerzálky: Simona Jelínková (VTC Pezinok Bilíkova), Lenka Kvasnová (Slávia EU Bratislava)

Libero: Tatiana Bojňanská (COP Nitra)



Realizačný tím:



Tréner: Michal Matušov

asistent trénera: Marek Maličký

team manager: Slavomír Huba

fyzioterapeut: Dušan Bukovác

štatistik: Martin Szabó



Zloženie základných skupín ME "19":



I. skupina (Drač): Albánsko, Poľsko, Taliansko, Bulharsko, Bielorusko, Holandsko

II. skupina (Tirana): Turecko, Rusko, Srbsko, Francúzsko, SLOVENSKO, Nemecko



Program SR v II. skupine (Tirana, Olimpik Park):



sobota 1. 9.: Slovensko - Francúzsko (20.00)

nedeľa 2. 9.: Turecko - Slovensko (17.30)

pondelok 3. 9.: Slovensko - Nemecko (15.00)

streda 5. 9.: Slovensko - Rusko (15.00)

štvrtok 6. 9.: Srbsko - Slovensko (15.00)

Tirana 30. augusta (TASR) - Sobotňajšími úvodnými zápasmi v základných skupinách aj s účasťou slovenských junioriek odštartujú majstrovstvá Európy volejbalistiek do 19 rokov v Albánsku (1. - 9. septembra 2018). Na šampionáte sa predstaví dokopy dvanásť krajín.Zverenky Michala Matušova, ktoré do dejiska odleteli vo štvrtok, si v základnej II. skupine v Tirane v miestnom Olimpik Parku v priebehu šiestich dní zmerajú sily s rovesníčkami z Francúzska (1. 9. o 20.00 h), Turecka (2. 9. o 17.30 h), Nemecka (3. 9. o 15.00 h), Ruska (5. 9. o 15.00 h) a Srbska (6. 9. o 15.00 h).V I. skupine v Drači figurujú domáce Albánky, Poľky, Talianky, Bulharky, Bielorusky a Holanďanky. Dvaja najlepší z každej skupiny postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. - 8. miesto. Pre tímy na 5. a 6. pozíciách sa šampionát skončí. Slovensko bude na šampionáte zastupovať aj Tomáš Singer (SVF), člen jury a koordinátor Športovo-organizačnej komisie Európskej volejbalovej konfederácie (ESOC CEV).Slovenské juniorky tento rok zvládli dva kvalifikačné turnaje: odohrali šesť zápasov a päťkrát zvíťazili. Koncom apríla v Humennom v rámci II. fázy prehrali s favorizovanými Turkyňami (0:3), no výhry nad Španielkami a Chorvátkami (zhodne 3:0) ich posunuli do záverečnej III. fázy kvalifikácie. Koncom júna v meste Samos na rovnomennom gréckom ostrove si postupne poradili s Grékyňami (3:0), Holanďankami (3:2) aj Slovinkami (3:0) a na šampionát postúpili z 1. miesta.V 12-člennej nominácii sú tie isté hráčky, ktoré v Grécku vybojovali postup.povedal pre portál svf.sk tréner Matušov pre web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Jeho zverenky majú za sebou štvortýždňovú prípravu, v rámci ktorej odohrali zápasy v Nitre proti Poľkám (1:3, 0:3, 0:3) a minulý týždeň v Brne proti seniorkám miestneho extraligistu VK Královo Pole (3:1, 2:2).Matušov verí, že Slovenky môžu v Albánsku súperiť s európskou špičkou.povedal 30-ročný kouč a dodal:Pre Slovensko to je celkovo piata účasť na ME junioriek (U19), štvrtá za posledných osem rokov (2010, 2012, 2016, 2018). Premiéru Slovenky absolvovali v roku 2004 v domácom prostredí v Prešove a Bardejove, obsadili 9. miesto. V Srbsku 2010 skončili na 6. priečke, o dva roky neskôr v Turecku na 9. pozícii a predvlani v Nitre opäť na 6. mieste. Zo súčasného kádra SR "19" sa na tomto šampionáte predstavila smečiarka a kapitánka Karolína Fričová, ktorá sa ako 16-ročná dostala do Dream teamu turnaja. Odchovankyňa Slávie EU Bratislava si uvedomuje, že v Tirane Slovenky nečaká nič jednoduché.uzavrela 18-ročná smečiarka. Informoval web svf.sk.