Treba konať ráznejšie, lebo ľudia protipandemické opatrenia nedodržiavajú, tvrdí Heger

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Treba konať ráznejšie, nakoľko sa ukazuje, že ľudia protipandemické opatrenia nedodržiavajú.Týmito slovami sa vyjadril predseda vlády Eduard Heger po stretnutí so zdravotníkmi a členmi konzília odborníkov na Úrade vlády SR , na ktorom sa preberala možná úprava protipandemických opatrení nad rámec COVID automatu . Ten je podľa premiéra nastavený dobre, no pokiaľ sa nedodržiava, akoby neexistoval.Heger o tejto téme diskutoval už počas víkendu, a to aj s ministrami jednotlivých rezortov. Tých v závere minulého týždňa poveril vypracovaním analýz toho, ako návrhy konzília odborníkov zaviesť do praxe. Na pondelkovom stretnutí si spoločne prešli všetky ich závery.Počas pondelka bude o týchto opatreniach ešte rokovať koaličná rada . „Budeme vychádzať z odporúčaní konzília,” dodal na margo riešenia aktuálnej zhoršujúcej sa pandemickej situácie.