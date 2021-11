Utečeneckú vlnu z rokov 2015 a 2016 sme zvládli, vyhlásila Merkelová

Viac ako milión žiadateľov o azyl

Obraz migrácie zostáva problematický

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Odchádzajúca nemecká kancelárka Angela Merkelová stále pozitívne hodnotí spôsob, akým jej krajina čelila utečeneckej vlne v rokoch 2015 a 2016. „Zvládli sme to,“ zopakovala v rozhovore, ktorý zverejnil v nedeľu večer verejnoprávny vysielateľ Deutsche Welle.V čase, keď masy ľudí na úteku pred konfliktami v Sýrii a ďalších krajinách putovali cez Balkán do Európy, sa Merkelová stala symbolom ústretového prístupu k migrantom.V rokoch 2015 a 2016 do Nemecka vstúpilo viac ako jeden milión žiadateľov o azyl. Kancelárka stále trvala na tom, že prichádzajúcu vlnu krajina zvládne, čo narážalo na odpor doma aj inde v Európe.Na otázku, aké najväčšie krízy počas pôsobenia v úrade zažila, kancelárka odpovedala, že najnáročnejšia bola pandémia koronavírusu Prišlo aj „veľké množstvo utečencov…, čo ale nerada označujem za krízu, ľudia sú ľudia,“ dodala Merkelová. „Áno, zvládli sme to... Bolo nás naozaj veľa, veľa ľudí v Nemecku, ktorí sa zapojili, mnoho starostov, mnoho dobrovoľníkov,“ povedala kancelárka.Celkový obraz migrácie podľa nej zostáva problematický, keďže problémy, pre ktoré ľudia utekajú, sa nepodarilo vyriešiť a Európska únia doteraz nevytvorila jednotný migračný a azylový systém.