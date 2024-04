Treba päťkrát merať a raz rezať. Podľa exministra Karasa je potrebné zabrániť politizácii RTVS (video)

9.4.2024 (SITA.sk) - Je potrebné zabrániť akejkoľvek politizácii RTVS . Pre agentúru SITA to uviedol bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas KDH ).Generálneho riaditeľa by podľa nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase mala voliť sedemčlenná rada zložená z troch nominantov ministra a štyroch zvolených v parlamente.Podľa Karasa (KDH) by táto rada bola iba predĺženou rukou vlády. „Tu treba päťkrát merať a raz rezať. Je potrebné zabrániť akejkoľvek politizácii RTVS," vyhlásil.Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) je rovnakého názoru. Podľa nej bude RTVS v takomto prípade pod rukou vládnej koalície, čo by znamenalo koniec verejnoprávneho média.