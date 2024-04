Zachránil mnoho životov. Pri nehode sanitky zahynul zvolenský mestský poslanec

9.4.2024 (SITA.sk) - Pri pondelkovej tragickej dopravnej nehode neďaleko Mýtnej v Lučeneckom okrese, kde sa čelne zrazila sanitka s vozidlom odťahovej služby, zahynul záchranár a zárovepoň zvolenský mestský poslanec Dušan Košík.Na sociálnej sieti to potvrdil primátor Zvolena Vladimír Maňka , ktorý vyjadril ľútosť a úprimnú sústrasť rodine poslanca. Košík v mestskom zastupiteľstve pôsobil ako nezávislý druhé volebné obdobie, bol predsedom komisie životného prostredia a členom komisie mládeže a športu.„Priznávam, je to pre mňa šok. Len pred pár dňami sme spolu rozoberali pomoc rodinám s deťmi v spojitosti s novými kapacitami, ktoré vytvárame v našich škôlkach. A včera som sa dozvedel, že nás náhle tragicky opustil," uvádza primátor, podľa ktorého išlo o tichého človeka s veľkým rozhľadom.„Že sa mu práve cesta vozidlom zdravotnej služby stane osudnou, by azda nikomu nenapadlo. Zachránil mnoho životov – mal to v popise svojej práce. Žiaľ, ten jeho sa včera zachrániť nepodarilo," dodáva Maňka.