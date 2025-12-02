|
Trebišovská prokuratúra odhalila nezákonné zmeny vlastníctva pozemkov, väčšinu prípadov už stihli napraviť
Okresná prokuratúra Trebišov v rámci svojej netrestnej pôsobnosti zistila, že zamestnanci Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, pracovisko Kráľovský Chlmec v priebehu roka 2022 vykonali neoprávnené ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Okresná prokuratúra Trebišov v rámci svojej netrestnej pôsobnosti zistila, že zamestnanci Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, pracovisko Kráľovský Chlmec v priebehu roka 2022 vykonali neoprávnené zásahy do databázy informačného systému katastra nehnuteľností, v dôsledku ktorých došlo k nezákonnej zmene vlastníckeho práva k viacerým pozemkom bez právneho titulu.
Ako ďalej informovala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry Jarmila Janová, vo všetkých prípadoch išlo o pozemky vo vlastníctve osôb s neznámym pobytom, ku ktorým bolo na liste vlastníctva vyznačené oprávnenie nakladať s nimi v prospech Slovenského pozemkového fondu.
„Po zrealizovaní týchto neoprávnených zásahov došlo v početných prípadoch následnými právnymi úkonmi k ďalším zmenám vlastníctva. Obnovenie pôvodného vlastníckeho stavu tak bolo možné zabezpečiť len rozhodnutím súdu o určení vlastníctva na podklade žaloby prokurátora podľa Civilného sporového poriadku ak ide o určenie vlastníctva, ak boli porušené ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu,“ vysvetlila Janová.
Okresná prokuratúra Trebišov podľa nej využila zákonom zverenú právomoc a podala na Okresný súd Trebišov celkom 11 určovacích žalôb, ktorým bolo v priebehu roka 2025 v 10 prípadoch právoplatne vyhovené.
„Podané žaloby prokurátora sú prejavom záujmu materiálneho právneho štátu nad dodržiavaním zákonnosti pri nakladaní s vlastníckym právom,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vo veci sa vedie aj trestné stíhanie.
Zdroj: SITA.sk - Trebišovská prokuratúra odhalila nezákonné zmeny vlastníctva pozemkov, väčšinu prípadov už stihli napraviť © SITA Všetky práva vyhradené.
