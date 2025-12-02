Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Zo zahraničia

02. decembra 2025

Útok dronov spôsobil požiar v ropnom sklade v ruskej Oriolskej oblasti


Tagy: ropný sklad ruské územie útok dronmi Vojna na Ukrajine

V ruskom meste Livny v Oriolskej oblasti vypukol po útoku dronu požiar v ropnom sklade. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ...



gettyimages 923270990 676x380 2.12.2025 (SITA.sk) - V ruskom meste Livny v Oriolskej oblasti vypukol po útoku dronu požiar v ropnom sklade. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ruský telegramový kanál Astra a gubernátora Oriolskej oblasti Andreja Klyčkova.


Kanál Astra s odvolaním sa na miestnych obyvateľov uviedol, že napadnutý bol ropný sklad v meste Livny. Gubernátor sa vyjadril, že „Oriolská oblasť sa v noci opäť stala terčom útoku bezpilotných lietadiel, ktoré spôsobili požiar v zariadeniach palivovej a energetickej infraštruktúry.“ Podľa jeho slov na mieste pracujú pracovníci ministerstva pre mimoriadne situácie a prebiehajú „potrebné opatrenia na riešenie následkov“.

Ropný sklad Oriolnefteprodukt v meste Livny bol terčom útoku aj v januári tohto roka.


Zdroj: SITA.sk - Útok dronov spôsobil požiar v ropnom sklade v ruskej Oriolskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ropný sklad ruské územie útok dronmi Vojna na Ukrajine
