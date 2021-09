Trenčania prekvapili výhrou nad Žilinou. Vyhrali sme zaslúžene, zhodnotil kouč Hlinka (video)

Zaslúžená výhra Trenčanov

Žilinčania hrali bez energie

Spartak Trnava porazil Michalovce

Darilo sa aj Senici a Seredi

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčším prekvapením tohtotýždňového 7. kola futbalovej Fortuna ligy 2021/2022 je nepochybne domáca prehra hráčov Žiliny s futbalistami Trenčína 1:3 (1:2). Hostia pod Dubňom odohrali výborný duel a v prvom polčase získali dvojgólový náskok zásluhou presných zásahov Kingsleyho Maduho a Jakuba Kadáka. Pred prestávkou síce za domácich skorigoval Dávid Ďuriš , ale bezprostredne po zmene strán dal konečnú podobu výsledku Philip Azango . Trenčania sa ziskom troch bodov dotiahli na svojho sobotňajšieho súpera na rozdiel jediného bodu - Žilina je tretia a Trenčín štvrtý."Vyhrali sme zaslúžene. Je treba povedať, že po fantastickom vstupe sme stratili kontrolu v strede poľa. Škoda, že sme nevyužili ešte viac šancí v prvom polčase a krátko pred prestávkou sme inkasovali. Po prestávke sme strelili tretí gól a kontrolovali sme zápas. Pressing bol z našej strany v tomto stretnutí fantastický. Chlapcov chválim za ochotu, bojovnosť a kolektívny výkon,“ zhodnotil súboj hosťujúci kouč Peter Hlinka. Domáci boli s výsledkom aj hrou nespokojní."Nehrali sme náš futbal a energia od hráčov nebola taká, na akú sme zvyknutí. Podľa mňa práve toto rozhodlo. Neboli sme úplne jaloví, do gólových situácii sme sa dostávali, na druhej strane, je to málo na to, aby sme mohli byť spokojní. Potrebujeme cítiť energiu, viac presadzovať v súbojoch a sme sklamaní, že dnes to tam nebolo. Keby sme hrali na hranici svojich možností, tak dnes neprehráme a ocenili by to aj diváci. Do určitej miery sme to Trenčínu uľahčili," poznamenal podľa oficiálneho webu MŠK Žilina kouč tohto klubu Pavol Staňo Jeho slová potvrdil aj obranca Adam Kopas: "Podali sme výkon bez energie, bez všetkého, čo nás zdobilo v predchádzajúcich zápasoch v lige či v Európe. Vôbec sme to neboli my, nešlo nám to futbalovo, no nenahradili sme to ani bojovnosťou. Trenčínu sme to veľmi uľahčili, dal rýchle góly, upokojil sa a získal sebavedomie. Stále sme sa chceli vrátiť do zápasu, no nič sa nám nedarilo. Chceme na to čím skôr zabudnúť a v ďalších zápasoch sa vrátiť späť k našej tradičnej hre."Tri body u súpera získala v sobotu aj Trnava , ktorá na pôde Michaloviec zvíťazila 2:1 gólom Filipa Twardzika z pokutového kopu v nadstavenom čase druhého dejstva. Vstup do duelu mali lepší hostia a v 10. min niekdajší hráč domáceho kolektívu Grék Kyriakos Savvidis otvoril skóre, za MFK Zemplín na začiatku druhého polčasu vyrovnal Španiel Alfonso Artabe.Trnavčania sa zásluhou plného bodového zisku posunuli na 2. priečku fortunaligovej tabuľky, Michalovčanom im v nej patrí 9. pozícia.V ďalších dvoch sobotňajších dueloch uspeli domáci - Senica zdolala Žiar nad Hronom 1:0 a Sereď si na trnavskom trávniku poradil s nováčikom z Liptovského Mikuláša 2:0.Ešte v piatok Zlaté Moravce remizovali s Ružomberkom 2:2 a kolo dohrajú v nedeľu podvečer duelom Dunajská Streda