Medvedev prekazil Djokovičovi kalendárny Grand Slam a vyhral US Open 2021

Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal víťazom mužskej dvojhry na US Open a získal prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zvíťazil po životnom výkone ako nasadená dvojka nad turnajovou jednotkou Srbom Novakom Djokovičom 6:4, 6:4, 6:4 a prekazil mu kalendárny Grand Slam.



Líder svetového rebríčka ATP nevyužil šancu na zisk 21. grandslamového titulu, ktorým by sa na čele historických tabuliek odpútal od Švajčiara Rogera Federera so Španielom Rafaelom Nadalom.



Medvedev uspel v treťom grandslamovom finále, v úvodných dvoch ťahal za kratší koniec. Odplatil Djokovičovi prehru z tohtoročného Australian open a upravil vzájomnú bilanciu na 4:5. Vo finále US Open bol aj v roku 2019, po päťsetovej dráme však prehral s Nadalom. Medvedev si z New Yorku odnáša prémiu 2,5 milióna USD pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP Entry, v ktorom znížil stratu na Djokoviča a upevnil si druhé miesto.



Iba Rod Laver dokázal v Open ére vyhrať v jednej sezóne všetky podujatia veľkej štvorky. Legendárnemu Austrálčanovi sa to podarilo v roku 1969 Laver prvýkrát dosiahol významný míľnik v roku 1962, v roku 1938 ovládol všetky grandslamové turnaje Američan Don Budge.



Djokovič viedol v úvodnom geme finálového súboja s Medvedevom 40:15. Rus však následne získal štyri fiftíny za sebou, prelomil Srbovo podanie a dostal sa na koňa. V ďalšom priebehu setu excelentne servoval, mal vysokú percentuálnú úspešnosť prvého podania a Djokovič sa na returne nedostal prakticky k ničomu. Medvedev dokázal so svetovou jednotkou držať krok aj v dlhších výmenách a robil minimum nevynútených chýb.



V druhom dejstve za stavu 0:1 dokázal Medvedev otočiť z 0:40 a podržal si servis. Vo štvrtom geme vďaka odvážnej hre odvrátil ďalšiu sériu brejkbalov, čo Djokovič neuniesol a v návale frustrácie zdemoloval raketu. Medvedev sa v dôležitých momentoch nebál zariskovať a predviedol aj pri brejkbaloch súpera viacero skvelých winnerov. Za stavu 2:2 zobral Djokovičovi podanie a aj druhý set sa stal jeho korisťou. V treťom dejstve si po dvoch brejkoch vybudoval náskok 5:1- V ôsmom geme po dvoch dvojchybách prišiel o servis, no za stavz 5:4 využil trerí mečbal a dosiahol najväčší úspech v kariére.



„Ospravedlňujem sa fanúšikom aj Novakovi. Všetci dobre vieme, že v hre bol dnes kalendárny Grand Slam a zápis do tenisovej histórie. Úplne chápem, že newyorské publikum dnes o niečo viac fandilo môjmu súperovi. Pre mňa si najlepší hráč v tenisovej histórii, dosiahol si neuveriteľné úspechy. Musel som podať maximálny výkon, aby som ťa zdolal," uviedol Medvedev v slávnostnom príhovore.





Djokovič vzdal hold newyorským divákom, ktorí ho povzbudzovali, aj keď sa mu medarilo. „Aj keď som neuspel vo finále, som najšťastnejší muž na svete, pretože vďaka vašej podpore som na kurte prežíval výnimočné pocity. Nikdy som v New Yoru neprežíval niečo podobné," vyznal sa dojatý Djokovič.

Muži - dvojhra – finále:



Daniil Medvedev (Rus.-2) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:4, 6:4, 6:4