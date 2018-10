Trenčianski Gladiátori opäť s výhrou, Olomouc porazili po predĺžení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13. Kopecký (Trenčan, Huňa), 25. Habšuda (Trenčan, Huňa), 50. Staňo (Habšuda, Kopecký), 64. Suzakov (Hegyi) – 33. Skopal, 47. Hajsman (Blahunek, Pernický), 54. Skopal (Janošek)Vylúčení: 5:13 na dve minúty, navyše Blahunek (USO) 10min, presilové hry: 3:0, oslabenia: 0:2, pomer striel: 61:14Rozhodovali: Lesay – Nosek, Jurčiak, 217 divákovDušák – Božík, Habšuda, Matejka, Madový, Mečiar, Mikuš, Huňa, Suzakov, Kopecký, Šimko, Klokov, Trenčan, Hegyi, Osvald, Jánoš, Staňo, Blagoev, Kudel, Berák, TrautenbergerOvčaři – Tománek, Svozílek, Křesala, Janků, Humplik, Pernický, Liška, Konečný, Siegel, Janošek, Výkruta, Šmída, Kerda, Skopal, Hajšman, Lainka, Matuška, Műller, BlahúnekGladiátori vstúpili do stretnutia veľmi aktívne a už od prvých sekúnd poriadne preverovali hosťujúceho brankára. V 13. minúte sa im zásluhou Kopeckého podarilo dostať do vedenia a po otvorení gólového skóre sa hra presunula už aj na druhú stranu; vo veľkej šanci na vyrovnanie bol Blahunek. Hosťom bola poskytnutá prvá presilová hra, paradoxne gól na hokejke mali Gladiátori, konkrétne Madový, neskôr mohol druhý presný zásah pridať Kopecký.Strednú časť začali domáci presilovou hrou a tú dokázali aj využiť – zľava zakončil Habšuda. Trenčania boli pri chuti a príležitosť si vybojovala i dvojica Jánoš – Berák, druhý menovaný ale nedokázal nasmerovať puk do bránky. Hostia v 33. minúte znížili a následne išli hrať presilovú hru. Do šance sa ale dostali Gladiátori, konkrétne Trenčan, zakončenie popod betón mu ale nevyšlo.Vysokoškoláci z Olomouca dokázali v 47. minúte počas vlastného oslabenia šikovne vyrovnať, pod presný zásah sa podpísal Hajsman. Práve vyrovnávajúci gól odštartoval ešte väčšmi aktívnu hru z oboch strán a boli to opäť Trenčania, kto sa dostal do vedenia – už po piatich sekundách dokázali zásluhou Staňa využiť presilovú hru. Hráči Olomouca naopak už po druhý raz v zápase prekonali Dušáka počas vlastného oslabenia, tento raz im k tomu dopomohol aj práve spomínaný brankár, ktorý chybne rozohral puk priamo súperovi pred svoje bránkovisko.Príležitosť počas početnej nevýhody si Olomouc vybojoval aj počas predĺženia, Blahunek nasmeroval puk ale rovno na brankára. Na druhej strane sa ale podarilo uspieť Suzakovovi, ktorý tak získal pre svoj tím bod navyše.