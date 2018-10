Španielska ekonomika pokračovala v 3. kvartáli v stabilnom raste

Foto: aviewoncities.com Foto: aviewoncities.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 31. októbra (TASR) - Španielska ekonomika pokračovala v 3. štvrťroku v stabilnom raste. Poukázal na to v stredu zverejnený rýchly odhad španielskeho štatistického úradu.Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom kvartáli, ako aj v 1. štvrťroku tohto roka.Na jednej strane ekonomiku podporilo zrýchlenie rastu výdavkov domácností a vládnych výdavkov, na druhej strane sa pod rast negatívne podpísal export. Ten v 3. štvrťroku klesol v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom o 1,8 %.Podobne ako v medzikvartálnom, aj v medziročnom porovnaní rástla španielska ekonomika rovnakým tempom ako v predchádzajúcom období. To znamená, že si udržala rast na úrovni 2,5 %.