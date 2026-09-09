|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 9.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Trenčiansku univerzitu bude reprezentovať nový basketbalový tím!
Basketbal TNUNI prinesie študentom nové možnosti, ako spojiť štúdium so športom. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v ...
Zdieľať
9.9.2026 (SITA.sk) - Basketbal TNUNI prinesie študentom nové možnosti, ako spojiť štúdium so športom.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Basketbalový klub Trenčín nadviazali spoluprácu, ktorej cieľom je rozvoj univerzitného ženského basketbalu a vytvorenie podmienok pre mladé hráčky, ktoré chcú skĺbiť vysokoškolské štúdium so súťažným športom.
Spoluprácu obe strany potvrdili podpisom memoranda, ktoré tvorí rámec pre spoločné aktivity v oblasti športu a zdravého životného štýlu. Univerzita a basketbalový klub založili tím Basketbal TNUNI s cieľom podporovať ho v oficiálnych súťažiach, organizovať turnaje, športové dni či náborové podujatia pre študentov.
Pre Trenčiansku univerzitu je táto spolupráca ďalším krokom k vytváraniu prostredia, v ktorom môžu študenti rozvíjať nielen svoje odborné vedomosti, ale aj športový talent. Basketbal TNUNI je otvorený aj novým hráčkam z radov študentiek univerzity, ktoré chcú pokračovať v aktívnom súťažnom športe aj počas vysokoškolského štúdia.
"Štúdium na univerzite nemusí znamenať koniec aktívnej športovej kariéry. Práve naopak, chceme vytvárať podmienky, aby naši študenti mohli vzdelávanie prepájať so športom. Spolupráca s klubom nám umožní rozvíjať ďalší športový tím, po hokejovom tíme Gladiators Trenčín, a zároveň podporovať zdravý životný štýl celej akademickej komunity," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.
"Basketbalový klub Trenčín sa dlhodobo venuje rozvoju basketbalu v meste a okolí, preto nás teší spolupráca s univerzitou a možnosť vytvárať príležitostí pre mladé hráčky. Pôsobíme v ôsmich mládežníckych kategóriách, naše ženské družstvo hrá najvyššiu Extraligu žien a univerzitný tím pôsobí v 2. lige," doplnil manažér tímu Richard Ďorďai.
Nová spolupráca prepája skúsenosti športového klubu so zázemím univerzity a vytvára priestor na ďalší rozvoj basketbalu v Trenčíne. Basketbal TNUNI sa chce vypracovať na silný tím a dať príležitosť aj ďalším študentom, ktorí chcú reprezentovať svoju univerzitu na palubovke.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Trenčiansku univerzitu bude reprezentovať nový basketbalový tím! © SITA Všetky práva vyhradené.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Basketbalový klub Trenčín nadviazali spoluprácu, ktorej cieľom je rozvoj univerzitného ženského basketbalu a vytvorenie podmienok pre mladé hráčky, ktoré chcú skĺbiť vysokoškolské štúdium so súťažným športom.
Spoluprácu obe strany potvrdili podpisom memoranda, ktoré tvorí rámec pre spoločné aktivity v oblasti športu a zdravého životného štýlu. Univerzita a basketbalový klub založili tím Basketbal TNUNI s cieľom podporovať ho v oficiálnych súťažiach, organizovať turnaje, športové dni či náborové podujatia pre študentov.
Pre Trenčiansku univerzitu je táto spolupráca ďalším krokom k vytváraniu prostredia, v ktorom môžu študenti rozvíjať nielen svoje odborné vedomosti, ale aj športový talent. Basketbal TNUNI je otvorený aj novým hráčkam z radov študentiek univerzity, ktoré chcú pokračovať v aktívnom súťažnom športe aj počas vysokoškolského štúdia.
"Štúdium na univerzite nemusí znamenať koniec aktívnej športovej kariéry. Práve naopak, chceme vytvárať podmienky, aby naši študenti mohli vzdelávanie prepájať so športom. Spolupráca s klubom nám umožní rozvíjať ďalší športový tím, po hokejovom tíme Gladiators Trenčín, a zároveň podporovať zdravý životný štýl celej akademickej komunity," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.
"Basketbalový klub Trenčín sa dlhodobo venuje rozvoju basketbalu v meste a okolí, preto nás teší spolupráca s univerzitou a možnosť vytvárať príležitostí pre mladé hráčky. Pôsobíme v ôsmich mládežníckych kategóriách, naše ženské družstvo hrá najvyššiu Extraligu žien a univerzitný tím pôsobí v 2. lige," doplnil manažér tímu Richard Ďorďai.
Nová spolupráca prepája skúsenosti športového klubu so zázemím univerzity a vytvára priestor na ďalší rozvoj basketbalu v Trenčíne. Basketbal TNUNI sa chce vypracovať na silný tím a dať príležitosť aj ďalším študentom, ktorí chcú reprezentovať svoju univerzitu na palubovke.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Trenčiansku univerzitu bude reprezentovať nový basketbalový tím! © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pamätný deň obetí holokaustu pripomína význam ochrany mieru a ľudskej dôstojnosti, zdôraznil Blanár
Pamätný deň obetí holokaustu pripomína význam ochrany mieru a ľudskej dôstojnosti, zdôraznil Blanár
<< predchádzajúci článok
AMC Global Media prináša streamovaciu službu SELEKT Light do Českej republiky a na Slovensko
AMC Global Media prináša streamovaciu službu SELEKT Light do Českej republiky a na Slovensko