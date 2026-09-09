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Trenčiansku univerzitu bude reprezentovať nový basketbalový tím!


Tagy: PR Trenčianska univerzita Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Basketbal TNUNI prinesie študentom nové možnosti, ako spojiť štúdium so športom. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v ...



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00 hlavna 676x451 9.9.2026 (SITA.sk) - Basketbal TNUNI prinesie študentom nové možnosti, ako spojiť štúdium so športom.


Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Basketbalový klub Trenčín nadviazali spoluprácu, ktorej cieľom je rozvoj univerzitného ženského basketbalu a vytvorenie podmienok pre mladé hráčky, ktoré chcú skĺbiť vysokoškolské štúdium so súťažným športom.

Spoluprácu obe strany potvrdili podpisom memoranda, ktoré tvorí rámec pre spoločné aktivity v oblasti športu a zdravého životného štýlu. Univerzita a basketbalový klub založili tím Basketbal TNUNI s cieľom podporovať ho v oficiálnych súťažiach, organizovať turnaje, športové dni či náborové podujatia pre študentov.

Pre Trenčiansku univerzitu je táto spolupráca ďalším krokom k vytváraniu prostredia, v ktorom môžu študenti rozvíjať nielen svoje odborné vedomosti, ale aj športový talent. Basketbal TNUNI je otvorený aj novým hráčkam z radov študentiek univerzity, ktoré chcú pokračovať v aktívnom súťažnom športe aj počas vysokoškolského štúdia.

"Štúdium na univerzite nemusí znamenať koniec aktívnej športovej kariéry. Práve naopak, chceme vytvárať podmienky, aby naši študenti mohli vzdelávanie prepájať so športom. Spolupráca s klubom nám umožní rozvíjať ďalší športový tím, po hokejovom tíme Gladiators Trenčín, a zároveň podporovať zdravý životný štýl celej akademickej komunity," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

"Basketbalový klub Trenčín sa dlhodobo venuje rozvoju basketbalu v meste a okolí, preto nás teší spolupráca s univerzitou a možnosť vytvárať príležitostí pre mladé hráčky. Pôsobíme v ôsmich mládežníckych kategóriách, naše ženské družstvo hrá najvyššiu Extraligu žien a univerzitný tím pôsobí v 2. lige," doplnil manažér tímu Richard Ďorďai.

Nová spolupráca prepája skúsenosti športového klubu so zázemím univerzity a vytvára priestor na ďalší rozvoj basketbalu v Trenčíne. Basketbal TNUNI sa chce vypracovať na silný tím a dať príležitosť aj ďalším študentom, ktorí chcú reprezentovať svoju univerzitu na palubovke.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Trenčiansku univerzitu bude reprezentovať nový basketbalový tím! © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Trenčianska univerzita Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
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