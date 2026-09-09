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AMC Global Media prináša streamovaciu službu SELEKT Light do Českej republiky a na Slovensko
Nová bezplatná streamovacia služba poskytne divákom prístup k rozmanitému výberu obsahu z portfólia AMC Global Media. Nová bezplatná streamovacia služba, ktorá nahradí doterajšiu službu AMC ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Nová bezplatná streamovacia služba poskytne divákom prístup k rozmanitému výberu obsahu z portfólia AMC Global Media.
Nová bezplatná streamovacia služba, ktorá nahradí doterajšiu službu AMC Mikro, poskytne divákom prístup k rozmanitému výberu obsahu z portfólia AMC Global Media na jednom mieste a naprieč zariadeniami. Po úspešnom spustení platformy SELEKT v Maďarsku ide o ďalší krok v jej expanzii v rámci strednej Európy.
SELEKT Light bude v oboch krajinách dostupná bezplatne po jednoduchej registrácii a divákom ponúkne pohodlný prístup k obsahu naprieč zariadeniami. Službu bude možné využívať až na piatich zariadeniach, pričom súčasné streamovanie bude možné na troch z nich, či už prostredníctvom webu https://cz.selekt.tv/, systému iOS alebo Android. Pri spustení bude používateľom k dispozícii rozhranie v českom jazyku.
Ponuka SELEKT Light sa bude pravidelne obmieňať a na jednom mieste spojí obsah z celého portfólia AMC Global Media v širokej škále žánrov. Diváci sa môžu tešiť na akčné filmy, komédie, drámy, kriminálne tituly, westerny aj sezónne filmy. Mladší diváci nájdu na platforme aj vybrané epizódy obľúbených detských seriálov. Služba ponúkne aj živé športové prenosy zo súťaží, ako sú UEFA Nations League, UEFA Europa League a Conference League, Champions Hockey League či PDC European Tour. Každý mesiac budú mať diváci prístup ku kurátorsky vybraným titulom z každej televíznej značky. Ponuku doplnia aj vybrané lokálne produkcie vrátane kompletných sérií Zakázané zóny so Štefanom Martinovičom a Jánom Révaiom, ako aj nový seriál Tatry na tanieri, ktorým sprevádzajú Gabo Kocák a Števo Martinovič.
"Spustením SELEKT Light chceme divákom v Českej republike a na Slovensku ponúknuť jedno miesto, kde nájdu rozmanitý výber obsahu z nášho portfólia a môžu si ho vychutnať kedykoľvek a na zariadení, ktoré im najviac vyhovuje. Robíme tak ďalší dôležitý krok v rozvoji značky SELEKT v strednej Európe," uviedol Levente B. Málnay, generálny riaditeľ a výkonný viceprezident AMC Global Media CE.
V roku 2024 nadviazala AMC Global Media spoluprácu so spoločnosťou Applicaster a spustila prvé aplikácie SELEKT v Maďarsku. Popri zabezpečení kvalitného používateľského zážitku na viacerých typoch zariadení bolo od začiatku cieľom vytvoriť technologický základ, ktorý umožní službu postupne rozširovať aj do ďalších krajín strednej Európy.
Spustenie SELEKT Light v Českej republike a na Slovensku posúva túto stratégiu do ďalšej fázy. Namiesto vývoja samostatného riešenia pre každý trh môže AMC Global Media prispôsobiť jednu technologickú platformu lokálnemu obsahu a potrebám používateľov a zároveň zachovať konzistentný používateľský zážitok zo služby.
Služba je postavená na platforme Zapp spoločnosti Applicaster. Vďaka jej modulárnej architektúre môže AMC Global Media spravovať webové, mobilné a televízne aplikácie prostredníctvom jedného riešenia a efektívnejšie rozširovať SELEKT na ďalšie trhy. Platforma zároveň umožňuje lokalizovať obsah, prispôsobiť distribučnú stratégiu a reagovať na špecifické potreby jednotlivých krajín bez toho, aby bolo potrebné vyvíjať nové aplikácie od základov.
"Naše partnerstvo so spoločnosťou Applicaster nám od začiatku umožnilo uvažovať o SELEKT ako o službe, ktorá nie je obmedzená iba na jeden trh. Jednou z jej kľúčových výhod je možnosť rozšíriť rovnaké technologické riešenie do ďalších krajín a zároveň ho prispôsobiť lokálnym potrebám. Táto škálovateľnosť je nevyhnutná pre náš ďalší regionálny rast," uviedol Csaba Szaniszló, viceprezident pre predaj reklamy a digitálne služby v AMC Global Media CE.
Spustenie SELEKT Light v Českej republike a na Slovensku predstavuje ďalší krok v dlhodobom rozvoji digitálnych služieb AMC Global Media. Technologické riešenie spoločnosti Applicaster umožňuje platforme SELEKT postupne expandovať na ďalšie trhy a zároveň zachovávať konzistentný používateľský zážitok naprieč podporovanými zariadeniami.
SELEKT Light je dostupná aj v Google Play a App Store.
AMC Global Media – Central Europe (AMC Global Media – CE), prevádzková jednotka AMC Global Media, je poprednou medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti vysielania a distribúcie tematických televíznych kanálov. Jej súčasné portfólio zahŕňa televízne kanály so širokou škálou žánrov vrátane filmov a seriálov, detského obsahu, infotainmentu a športu. AMC Global Media – CE vlastní a prevádzkuje globálny kanál JimJam a viacero kanálov v strednej a východnej Európe vrátane svojej vlajkovej stanice AMC, ako aj Film+, FilmCafe, FilmMania, Sundance, Sport1, Sport2, Minimax, Spektrum, Spektrum Home a TV Paprika. Portfólio AMC Global Media – CE okrem toho zahŕňa streamovaciu platformu SELEKT a nemecký platený televízny kanál KinoweltTV, ako aj FAST kanály AMC Stories a Love After Lockup / Dating Hinter Gittern.
Portfólio AMC Global Media – CE okrem toho zahŕňa streamovaciu platformu SELEKT a nemecký platený televízny kanál KinoweltTV, ako aj FAST kanály AMC Stories a Love After Lockup / Dating Hinter Gittern.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - AMC Global Media prináša streamovaciu službu SELEKT Light do Českej republiky a na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová bezplatná streamovacia služba, ktorá nahradí doterajšiu službu AMC Mikro, poskytne divákom prístup k rozmanitému výberu obsahu z portfólia AMC Global Media na jednom mieste a naprieč zariadeniami. Po úspešnom spustení platformy SELEKT v Maďarsku ide o ďalší krok v jej expanzii v rámci strednej Európy.
SELEKT Light bude v oboch krajinách dostupná bezplatne po jednoduchej registrácii a divákom ponúkne pohodlný prístup k obsahu naprieč zariadeniami. Službu bude možné využívať až na piatich zariadeniach, pričom súčasné streamovanie bude možné na troch z nich, či už prostredníctvom webu https://cz.selekt.tv/, systému iOS alebo Android. Pri spustení bude používateľom k dispozícii rozhranie v českom jazyku.
Ponuka SELEKT Light sa bude pravidelne obmieňať a na jednom mieste spojí obsah z celého portfólia AMC Global Media v širokej škále žánrov. Diváci sa môžu tešiť na akčné filmy, komédie, drámy, kriminálne tituly, westerny aj sezónne filmy. Mladší diváci nájdu na platforme aj vybrané epizódy obľúbených detských seriálov. Služba ponúkne aj živé športové prenosy zo súťaží, ako sú UEFA Nations League, UEFA Europa League a Conference League, Champions Hockey League či PDC European Tour. Každý mesiac budú mať diváci prístup ku kurátorsky vybraným titulom z každej televíznej značky. Ponuku doplnia aj vybrané lokálne produkcie vrátane kompletných sérií Zakázané zóny so Štefanom Martinovičom a Jánom Révaiom, ako aj nový seriál Tatry na tanieri, ktorým sprevádzajú Gabo Kocák a Števo Martinovič.
"Spustením SELEKT Light chceme divákom v Českej republike a na Slovensku ponúknuť jedno miesto, kde nájdu rozmanitý výber obsahu z nášho portfólia a môžu si ho vychutnať kedykoľvek a na zariadení, ktoré im najviac vyhovuje. Robíme tak ďalší dôležitý krok v rozvoji značky SELEKT v strednej Európe," uviedol Levente B. Málnay, generálny riaditeľ a výkonný viceprezident AMC Global Media CE.
SELEKT ako základ regionálnej expanzie
V roku 2024 nadviazala AMC Global Media spoluprácu so spoločnosťou Applicaster a spustila prvé aplikácie SELEKT v Maďarsku. Popri zabezpečení kvalitného používateľského zážitku na viacerých typoch zariadení bolo od začiatku cieľom vytvoriť technologický základ, ktorý umožní službu postupne rozširovať aj do ďalších krajín strednej Európy.
Spustenie SELEKT Light v Českej republike a na Slovensku posúva túto stratégiu do ďalšej fázy. Namiesto vývoja samostatného riešenia pre každý trh môže AMC Global Media prispôsobiť jednu technologickú platformu lokálnemu obsahu a potrebám používateľov a zároveň zachovať konzistentný používateľský zážitok zo služby.
Applicaster ako technologický partner pre ďalšiu expanziu
Služba je postavená na platforme Zapp spoločnosti Applicaster. Vďaka jej modulárnej architektúre môže AMC Global Media spravovať webové, mobilné a televízne aplikácie prostredníctvom jedného riešenia a efektívnejšie rozširovať SELEKT na ďalšie trhy. Platforma zároveň umožňuje lokalizovať obsah, prispôsobiť distribučnú stratégiu a reagovať na špecifické potreby jednotlivých krajín bez toho, aby bolo potrebné vyvíjať nové aplikácie od základov.
"Naše partnerstvo so spoločnosťou Applicaster nám od začiatku umožnilo uvažovať o SELEKT ako o službe, ktorá nie je obmedzená iba na jeden trh. Jednou z jej kľúčových výhod je možnosť rozšíriť rovnaké technologické riešenie do ďalších krajín a zároveň ho prispôsobiť lokálnym potrebám. Táto škálovateľnosť je nevyhnutná pre náš ďalší regionálny rast," uviedol Csaba Szaniszló, viceprezident pre predaj reklamy a digitálne služby v AMC Global Media CE.
Spustenie SELEKT Light v Českej republike a na Slovensku predstavuje ďalší krok v dlhodobom rozvoji digitálnych služieb AMC Global Media. Technologické riešenie spoločnosti Applicaster umožňuje platforme SELEKT postupne expandovať na ďalšie trhy a zároveň zachovávať konzistentný používateľský zážitok naprieč podporovanými zariadeniami.
SELEKT Light je dostupná aj v Google Play a App Store.
O spoločnosti AMC Global Media – Central Europe
AMC Global Media – Central Europe (AMC Global Media – CE), prevádzková jednotka AMC Global Media, je poprednou medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti vysielania a distribúcie tematických televíznych kanálov. Jej súčasné portfólio zahŕňa televízne kanály so širokou škálou žánrov vrátane filmov a seriálov, detského obsahu, infotainmentu a športu. AMC Global Media – CE vlastní a prevádzkuje globálny kanál JimJam a viacero kanálov v strednej a východnej Európe vrátane svojej vlajkovej stanice AMC, ako aj Film+, FilmCafe, FilmMania, Sundance, Sport1, Sport2, Minimax, Spektrum, Spektrum Home a TV Paprika. Portfólio AMC Global Media – CE okrem toho zahŕňa streamovaciu platformu SELEKT a nemecký platený televízny kanál KinoweltTV, ako aj FAST kanály AMC Stories a Love After Lockup / Dating Hinter Gittern.
Portfólio AMC Global Media – CE okrem toho zahŕňa streamovaciu platformu SELEKT a nemecký platený televízny kanál KinoweltTV, ako aj FAST kanály AMC Stories a Love After Lockup / Dating Hinter Gittern.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - AMC Global Media prináša streamovaciu službu SELEKT Light do Českej republiky a na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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