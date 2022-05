Trenčiansky kraj je opäť najtransparentnejší, Nitriansky kraj dopadol v rebríčku Transparency najhoršie

Druhý skončil Košický kraj

Pozreli si aj župné noviny

Bratislavský kraj výrazne poskočil

16.5.2022 (Webnoviny.sk) - Najtransparentnejším samosprávnym krajom je Trenčiansky kraj. Vyplýva zo 6. ročníku rebríčka mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) , o ktorom v pondelok informovali na tlačovej besede. Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK) sa podarilo v rebríčku zvíťaziť už po tretíkrát, pričom získal známku A + s 80 percentami. Najhoršie dopadol Nitriansky samosprávny kraj (NSK) , ktorý získal známku B – so ziskom 58 percent.Zvyšné župy sa na tú trenčiansku skoro dotiahli. Košický samosprávny kraj (KSK) získal v rebríčku TIS 77 percent, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) 75 percent a Prešovský samosprávny kraj (PSK) 71 percent.V hodnotení transparentnosti nasleduje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) , ktorému dalo TIS 67 percent. Rovnako po 63 percentách majú Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) Riaditeľ TIS Michal Piško uviedol, že TSK v prvých troch rokoch ročníka skončil na poslednom mieste. Naopak, posledné tri roky je najlepším krajom z pohľadu transparentnosti. Podarilo sa mu dosiahnuť hranicu 80 percent a ako prvý kraj v histórii získal najlepší možný rating A+.Priemerné skóre transparentnosti slovenských žúp opäť vzrástlo, tentokrát o šesť percentuálnych bodov.„Posledné miesto získala nitrianska župa s 58 percentami. Aj u nich je zlepšenie, len je menej výrazné než pri iných župách,“ skonštatoval Piško.V mnohých oblastiach hodnotenia skončil NSK podpriemerne. Nad priemerným výsledkom skončili len v dvoch z 11 oblastí, a to v oblasti sociálnych služieb a etiky. Ako Piško vysvetlil, Nitriansky kraj napríklad nezverejňuje žiadne informácie o predaji a prenájme majetku.V tejto oblasti však zaostávajú aj ďalšie kraje a o predaji a prenájme informujú len tri župy. NSK ako jediná nezverejňuje záznamy zo zasadnutia zastupiteľstiev.„Pozreli sme sa aj na župné noviny. Práve v nitrianskom kraji je tá úroveň jedna z najslabších, pretože tam prevláda vyslovene pozitívna prezentácia župana za verejné zdroje,“ doplnil šéf TIS.Najlepšie v porovnaní s rokom 2020 skončil BSK, ktorý poskočil o 13 percentuálnych bodov a posunul sa o tri miesta. Ako však povedal Piško, BSK v predchádzajúcom rebríčku doplatil na modernizáciu webu. Podobný posun zaznamenal aj PSK, a to o 12,6 percentuálneho bodu.TSK bol jediná župa, ktorá zaznamenala mierne nižšie skóre, ako to bolo v roku 2020. Klesla o necelé dva percentuálne body.„Problém je veľmi podobný, ako to je pri BSK,“ doplnil Piško s tým, že na stránke župy sa zobrazuje problém o nenájdení stránky, a to pre migráciu webovej stránky.TIS sa tiež pozrelo na skokanov od roku 2017 do roku 2022. Najciteľnejší pokrok v priebehu predĺženého päťročného volebného obdobia zaznamenali v Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, do ktorých čela sa postavili noví župani.