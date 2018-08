Trenčiansky kraj opraví v auguste 48 úsekov ciest II. a III. triedy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Trenčín 2. augusta (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) opraví viac ako 58 kilometrov ciest vrátane troch mostných objektov. Oprava celkovo 48 úsekov cestných komunikácií druhej a tretej triedy by mala byť hotová do konca augusta, rekonštrukcie mostov ukončia v polovici novembra. Opravy sa vo všetkých deviatich okresoch začali v stredu (1.8.) a celkovo sa preinvestuje okolo šesť miliónov eur.Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku historicky najvyššia suma určená na tento účel z rozpočtu TSK aj tento rok smeruje do komplexných súvislých opráv v oboch jazdných pruhoch vozovky.skonštatoval Baška.Najväčšie investície prevyšujúce milión eur smerujú do okresov Ilava a Myjava. V Ilavskom okrese kraj opraví 13 kilometrov ciest, v okrese Myjava takmer 12. K najdlhším opravovaným úsekom patrí cesta tretej triedy v okrese Nové Mesto nad Váhom medzi obcou Modrová a Novou Lehotou v dĺžke 4,6 kilometra.Konkrétne opravy úsekov Správa ciest TSK určuje po konzultácii so starostami, primátormi, zastupiteľstvami a obyvateľmi. Prioritou sú frekventované cesty, ktoré sú v zlom technickom stave. TSK má vo svojom vlastníctve takmer 1500 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a 635 mostov.