Trenčiansky primátor si prilepší, jeho plat po prvý raz v histórii prekročil šesťtisícovú hranicu

Rozhodlo zastupiteľstvo

Polepšia si aj ostatní primátori

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2020 (Webnoviny.sk) - Mesačný plat trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka po prvý raz v histórii prekročil šesťtisícovú hranicu. V tomto roku bude Rybníček zarábať mesačne 6 186 eur. Dôvodom je zvýšenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve, ktorá v roku 2019 dosiahla hodnotu 1 092 eur.Platovo si polepšili aj ostatní primátori a starostovia v kraji, ale tiež poslanci v tých mestách, kde sú odmeny viazané na výšku primátorského platu. Odmena trenčianskych poslancov sa napríklad zvýši z doterajších 299 eur na 322 eur.Zatiaľčo pre väčšinu účtovníčok je údaj o priemernej mzde, ktorú 6. marca zverejnil Štatistický úrad SR, len zaujímavosťou, pre mzdárky na obecných a mestských úradoch je to dôležitá informácia, na základe ktorej prepočítajú mzdy nielen starostov a primátorov, ale aj hlavných kontrolórov a v mnohých prípadoch aj odmeny poslancov zastupiteľstiev. Priemerná mzda je totiž základná premenná, ktorá vstupuje do vzorca výpočtu mesačnej mzdy. Doteraz bola jej výška 1 013 eur, po novom stúpla na 1 092 eur.Hoci sa priemerná mzda medziročne zvýšila len o 79 eur, trenčianskemu primátorovi sa zvýšil plat až o 448 eur. Vďačiť sa to môže rozhodnutiu mestského zastupiteľstva, ktoré ešte na prahu jeho tretieho volebného obdobia rozhodlo o navýšení základného primátorského platu o 60 percent.Kým teda vlani Rybníček zarábal 5 738 eur, v tomto roku bude mesačne poberať 6 186 eur. Viac budú zarábať aj jeho zástupcovia, keďže Ján Forgáč má plat stanovený vo výške 70 percent a Patrik Žák vo výške 50 percent platu primátora.Platovo si polepšia aj ostatní primátori v Trenčianskom kraji, najvýraznejšie Karol Janas v Považskej Bystrici, ktorému mestské zastupiteľstvo navýšilo koncom roka 2018 základný plat o 50 percent. Kým vlani zarábal 4 878 eur, spätne od 1. januára 2020 je jeho plat 5 259 eur. Cez štvortisícovú hranicu sa prehupol plat primátorky Púchova Kataríny Henekovej, ktorá ako nováčik vo funkcii bude namiesto doterajších 3 986 eur poberať mesačne plat 4 297 eur.Mzdy predstaviteľov územnej samosprávy na Slovensku upravuje zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat je stanovený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku daného veľkosťou obce, resp. mesta.Pre tento účel je stanovených deväť platových skupín. Zároveň zákon umožňuje obecnému a mestskému zastupiteľstvu vypočítaný plat starostu, resp. primátora zvýšiť až o 60 percent.