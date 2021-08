Trenčín bude rozhodovať o budúcnosti hazardných hier, prediskutujú to aj s odborníkmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Trenčianske mestské zastupiteľstvo by malo na svojom septembrovom rokovaní rozhodovať o tom, či sa Trenčín pridá k mestám, na území ktorých sú zakázané hazardné hry. Ešte predtým však radnica zorganizuje diskusiu s odborníkmi, ktorú odvysiela v priamom prenose 26. augusta od 16:30 na svojej webstránke. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová Pozvanie do diskusie prijali Peter Beňa z iniciatívy Zastavme hazard , hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová a riaditeľ Centra pre liečbu drogovo závislých Ľubomír Okruhlica „Verejnosť sa bude môcť do diskusie zapojiť prostredníctvom aplikácie Slido, videozáznam z celej diskusie bude zverejnený na mestskej internetovej stránke," uviedla Ságová. Doplnila, že popri poslancoch trenčianskeho mestského zastupiteľstva sú pozvaní aj starostovia okolitých obcí.