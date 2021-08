Únia by mala zaistiť bezpečnosť svojich občanov a spojencov v Afganistane, myslia si europoslanci

Afganci budú potrebovať pomoc EÚ

Angažovanosť EÚ by sa mala rozdeliť do fáz

S Talibanom treba nejako komunikovať

Taliban sa môže trochu zmeniť

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) by mala zaistiť bezpečnosť svojich občanov a ich spojencov v Afganistane a možno čo najviac pomôcť tamojšiemu obyvateľstvu. Zhodujú sa na tom slovenskí europoslanci, ktorých oslovila agentúra SITA.Obyvatelia Afganistanu budú podľa Miriam Lexmann (KDH/EPP) potrebovať pomoc a je veľmi dôležité, aby bola zo strany EÚ poskytnutá. No sú na mieste pochybnosti o tom, nakoľko bude krajina ovládaná Talibanom a do akej miery by bola pomoc zo zahraničia adresná. Konštatuje, že je potrebné počkať na to, či sa v zemi dostane k vláde širšia koalícia politických síl, ktorá by mohla mať pozitívny vplyv na riadenie krajiny.Lexmann upozorňuje, že ťažko predpokladať, či chce byť Taliban iný ako v minulosti.„Vraždenie príslušníkov etnickej menšiny Hazárov je v rozpore s tvrdeniami vedenia Talibanu, preto sa zjavne nedá od tohto militantného hnutia očakávať reálne dodržiavanie ľudských práv či rešpektovanie žien,“ konštatuje europoslankyňa. Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) tvrdí, že prípadná angažovanosť EÚ v Afganistane by sa mala rozdeliť do jednotlivých fáz, ktoré by zodpovedali aktuálnemu dianiu v krajine. Prvoradá je evakuácia občanov a spojencov EÚ a potom nasleduje koordinovanosť pri vysielaní nových signálov k novej politickej realite v Afganistane.„V ďalšej fáze bude Afganistan potrebovať akútnu humanitárnu pomoc, na ktorú už teraz podľa odhadov medzinárodných organizácií čaká 18 miliónov Afgancov. Práve pri poskytovaní humanitárnej pomoci vidím priestor pre líderskú pozíciu Únie,“ tvrdí europoslanec. Poslednou fázou by mohla byť rozvojová pomoc, tá by však závisela od politického vývoja v krajine.Bilčík uvádza, že s Talibanom sa bude musieť skôr či neskôr nadviazať nejaká forma komunikácie, treba ale dbať na obozretnosť pri súčasnej výbušnej situácii, ktorá v krajine panuje.„Nadviazanie komunikačných kanálov s Talibanom je pragmatické riešenie, neznamená však legitímne uznanie vlády alebo akceptovanie vlády Talibanu v Afganistane. Preto musíme počkať na to, ako sa Taliban bude správať po evakuačných manévroch na letisku v Kábule a po 31. auguste,“ uzatvára poslanec. Monika Beňová (Smer-SD/S/D) konštatuje, že Taliban je momentálne v Afganistane v pozícii víťaza a je potrebné s ním nejakým spôsobom komunikovať, a až čas ukáže, ako intenzívne tieto kontakty budú.„Napriek prekvapivo rýchlemu prevzatiu moci sa Taliban nepochybne ocitne v extrémne zložitej situácii. Spoločnosť v Afganistane zároveň za 20 rokov nepochybne prešla istým vývojom a zmenila sa, pričom tým ľuďom budú musieť ponúknuť nejakú perspektívu,“ dodáva.Podľa Eugena Jurzycu (SaS/ECR) Taliban nevstúpi dvakrát do tej istej rieky a zmení sa. Bude mať ale ďaleko od vlády, ktorá by podporovala demokraciu, trhovú ekonomiku či ľudské práva.„Pomoc krajine musí byť transparentná, orientovaná na výsledky a efektívna. Aby sa nám nestalo, že sa situácia v Afganistane po desiatkach rokov prijímania zahraničnej pomoci zhorší,“ tvrdí europoslanec.Po odchode zahraničných vojsk sa militantné hnutie Taliban dostalo do hlavného mesta Afganistanu do Kábulu a prevzalo moc v takmer celej krajine. Zahraničné misie a diplomati sa z krajiny sťahujú a v nebezpečenstve sú tí Afganci, ktorí spojeneckým vojskám či diplomatom pomáhali. Neistota vládne tiež okolo novej vlády v krajine a o spôsobe vládnutia jej predstaviteľov.