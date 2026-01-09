Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.1.2026
 24hod.sk    Kultúra

09. januára 2026

Trenčín je jedným z Európskych hlavných miest kultúry, mesto čaká v novom roku veľkolepá šou


Jedným z Európskych hlavných miest kultúry v roku 2026 je slovenský Trenčín. Druhé Európske hlavné mesto kultúry 2026 je Oulu vo Fínsku. Informovala o tom Európska ...



Zdieľať
gettyimages 543588026 676x451 9.1.2026 (SITA.sk) - Jedným z Európskych hlavných miest kultúry v roku 2026 je slovenský Trenčín. Druhé Európske hlavné mesto kultúry 2026 je Oulu vo Fínsku. Informovala o tom Európska komisia.


S jej podporou budú obe menované mestá počas celého roka hostiť kultúrne podujatia, výstavy a vystúpenia, ktoré majú zdôrazniť európske kultúrne bohatstvo. Úvodné podujatie v Trenčíne sa bude konať 13. až 15. februára 2026.

Veľkolepá šou


Cieľom mesta je svojím programom postaveným na téme „Pestovanie zvedavosti“ inšpirovať budovanie mostov medzi ľuďmi, minulosťou a budúcnosťou, ako aj medzi predstavivosťou a realitou,“ informovali z Komisie.

Podľa informácií na webe Trenčín2026.eu otvárací víkend prinesie do tohto slovenského mesta aktivity pre všetky generácie aj hlavný bod otváracieho víkendu v podobe veľkolepej otváracej šou. V piatok 13. februára bude program patriť školám, komunitám i miestam, ktoré bežne nebývajú v centre pozornosti.

Podpora kultúry a miestneho rozvoja


Sobota (14. februára) otvorí centrum mesta, umelecké scény aj nové kultúrne zážitky,“ uvádza sa na webe. Okrem iného sa v sobotu 14. februára uskutoční protokolárne otvorenie na Trenčianskom hrade určené pre pozvaných hostí, ale aj veľkolepá večerná show na Mierovom námestí, ktorá bude hlavným bodom programu celého Otváracieho víkendu. Nedeľa 15. februára by mala priniesť napríklad program pre rodiny s deťmi či seniorov.

Iniciatíva už 40 rokov ponúka mestám príležitosť oslavovať rozmanitosť, zapájať komunity a podporovať miestny a regionálny rozvoj,“ pripomenula Európska komisia vo svojom stanovisku.

Ako vyplýva z informácií na webe Komisie, cieľom iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe a podporovať prínos kultúry k rozvoju miest. Okrem toho je príležitosťou napríklad pre zlepšovanie imidžu miest v očiach ich obyvateľstva aj podporu cestovného ruchu. Iniciatíva vznikla v roku 1985 a dosiaľ bol titul udelený 60 mestám v celej Európskej únii aj mimo nej.


Zdroj: SITA.sk - Trenčín je jedným z Európskych hlavných miest kultúry, mesto čaká v novom roku veľkolepá šou © SITA Všetky práva vyhradené.

