Piatok 9.1.2026
Meniny má Alexej
Denník - Správy
09. januára 2026
V Bratislave zaznela svetová premiéra skladateľa Ruedu, osobne si ju prišiel vypočuť a vyjadril uznanie hudobníkom
V Slovenskej filharmónii vo štvrtok 8. januára zaznela svetová premiéra Klavírneho koncertu č. 3 - Rieky v zime španielskeho skladateľa Jesúsa Ruedu. Ako informuje
9.1.2026 (SITA.sk) - V Slovenskej filharmónii vo štvrtok 8. januára zaznela svetová premiéra Klavírneho koncertu č. 3 – Rieky v zime španielskeho skladateľa Jesúsa Ruedu.
Ako informuje ministerstvo kultúry na svojom webe, skladateľ sa koncertu osobne zúčastnil, vypočul si ho a vyjadril uznanie nad profesionalitou slovenských hudobníkov a zároveň ocenil záujem slovenského publika o vážnu hudbu a výborné podmienky v bratislavskej Redute. „Skladbu v sprievode orchestra Slovenskej filharmónie interpretovala sólistka, klaviristka Noelia Rodiles," priblížil rezort.
Svetové premiéra klavírneho koncertu skladateľa Ruedu bola súčasťou symfonického večera pod taktovkou dirigenta Daniela Raiskina a program zahŕňal významné hudobné diela, vrátane Smetanovej Vltavy a Musorgského Obrázkov z výstavy. „Výnimočného koncertu sa zúčastnila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová spolu s Petrom Benčuríkom, generálnym riaditeľom sekcie umenia, kreativity, médií a autorského práva MK SR," píše rezort na svojom webe.
Ministerstvo kultúry oceňuje takéto podujatia, ktoré prispievajú k rozvoju hudobnej kultúry a podporujú medzinárodnú spoluprácu v oblasti vážnej hudby a Slovenská filharmónia opäť potvrdila, že jej hudobníci vynikajú mimoriadnou umeleckou úrovňou a obstoja aj na medzinárodnej úrovni.
Zdroj: SITA.sk - V Bratislave zaznela svetová premiéra skladateľa Ruedu, osobne si ju prišiel vypočuť a vyjadril uznanie hudobníkom © SITA Všetky práva vyhradené.
