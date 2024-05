Trenčín začal s revitalizáciou pešej zóny v centre mesta, práce potrvajú 22 mesiacov (video)

Prvý europrojekt

Nový parčík aj presun súsošia

Pohyb chodcov bude zachovaný

25.5.2024 (SITA.sk) - V Trenčíne začali s revitalizáciou pešej zóny v centre mesta. Úplne novú tvár dostane verejný priestor na uliciach Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova. Ponúkne mnoho nových a moderných prvkov, viac zelene a pestré možnosti využitia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová Ide o realizáciu prvého europrojektu na Slovensku v novom programovacom období v rámci integrovaných územných investícií. Mesto naň získalo nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko vo výške 8,5 milióna eur. Práce potrvajú 22 mesiacov.Pri zmene podoby pešej zóny vychádzajú v Trenčíne z víťazného návrhu urbanisticko-architektonicko-krajinárskej projektovej súťaže z roku 2019. Za návrhom stál Ateliér Art, realizátorom prác je víťaz verejného obstarávania spoločnosť Strabag Stavebné práce sa budú týkať okrem iného aj rekonštrukcie povrchov, nového mobiliáru, vodozádržných opatrení, rekonštrukcie priestoru bývalej „jamy“, nového detského ihriska, fontány či sietí. Naplánovaný je aj presun súsošia Štúrovcov pred vchod do okresného úradu na Štúrovom námestí.V priestore revitalizovanej pešej zóny je navrhnutá výsadba viac ako 50 stromov, pribudnú aj okrasné kry i množstvo trvaliek a cibuľovín. Pri Posádkovom klube bude vytvorený parčík so 16 stromami a pozdĺž Hviezdoslavovej ulice stromoradie. Zhotoviteľ začal vo štvrtok so strhávaním asfaltu, postupovať bude od Gastrocentra smerom k Braneckého ulici.„V najbližších mesiacoch sa bude venovať hlavne inžinierskym sieťam. Zabezpečí pripojenie drobnej architektúry na pitnú vodu, prekládky STL plynu, nové rozvody pre kamery a wifi, rozvody k novému verejnému osvetleniu,“ priblížila hovorkyňa.Postupovať sa bude vždy v kratších úsekoch. O konkrétnych prácach bude mesto pravidelne informovať. Investičná akcia sa nevyhne ani archeologickému prieskumu. Mesto pripomenulo, že prístup do prevádzok počas prác bude umožnený a celkovo pohyb chodcov bude zachovaný, aj keď s obmedzením.