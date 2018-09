Trendy v platbách určuje mobil, platí sa ním čoraz viac

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. septembra (TASR) - Mobil zohráva v platbách čoraz dôležitejšiu úlohu. Či už je reč o inováciách, vďaka ktorým budeme na overenie platby namiesto číselných kódov využívať vlastnú tvár či hlas, alebo o využití telefónov.V tejto oblasti je trendom konsolidácia všetkých typov platobných a vernostných kariet do jednej aplikácie, a to bez ohľadu na vydavateľa, platobnú schému alebo vernostný systém.tvrdí Peter Géc, člen Výkonného výboru Združenia pre bankové karty (ZBK).Dôvodov, pre ktoré sú mobily v platení čoraz atraktívnejšie, je viacero. Predstavujú jednoduchý, bezpečný a spoľahlivý spôsob, ako sa dostať kedykoľvek a kdekoľvek k svojim financiám v banke. Tou najdôležitejšou výhodou platby mobilným telefónom je presun plastovej karty do virtuálnej podoby - bez potreby nosenia peňaženky alebo obalu na karty. V reálnom čase je taktiež možné uskutočniť akúkoľvek zmenu parametrov platieb, či nastavených limitov, a to bez návštevy banky alebo komunikácie so zákazníckym centrom.Možnosť zaplatiť mobilom dnes obmedzujú predovšetkým všeobecná dostupnosť a kvalita internetového pripojenia a nízka úroveň digitálnej gramotnosti predovšetkým u staršej generácie.Prvá generácia platieb na mobilnom zariadení bola realizovaná prostredníctvom krátkych textových správ, ďalší vývojový stupeň bolo rozhranie WAP, nasledovala optimalizácia internetových stránok pre mobilné zariadenie až po samostatnú aplikáciu v súčasnosti.uzatvára Géc.