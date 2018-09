V Poprade zrevitalizovali ihriská na sídliskách Juh III a Západ

Na snímke detské ihrisko na Podjavorinskej ulici na sídlisku Juh III v Poprade, ktoré nedávno prešlo obnovou a v utorok ho odovzdali do užívania. Foto: TASR/Adriána Hudecová Na snímke detské ihrisko na Podjavorinskej ulici na sídlisku Juh III v Poprade, ktoré nedávno prešlo obnovou a v utorok ho odovzdali do užívania. Foto: TASR/Adriána Hudecová

Poprad 25. septembra (TASR) – Obyvatelia sídliska Juh III v Poprade môžu od utorka využívať zrevitalizované ihrisko na ulici Podjavorinskej. Podarilo sa ho spolu s hracou plochou na sídlisku Západ za bytovým domom Luxor obnoviť vďaka spolupráci samosprávy s občianskym združením Rozvíjame naše mestá. "Po tom, čo sme získali ihrisko Žihadielko, je to ďalší projekt, kedy v spolupráci so subjektmi podnikajúcimi v našom meste dokážeme skvalitniť a rozšíriť ponuku detských ihrísk," konštatoval primátor Popradu Jozef Švagerko.V prípade ihriska na ulici Podjavorinskej ide o výmenu a doplnenie hracích prvkov a o rekonštrukciu dopadovej plochy areálu. Novou dominantou zóny pre deti od troch do 14 rokov je veľký hrad so štyrmi vežami a šmýkačkami. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu bez oplotenia o rozlohe cca 387 m2 praný riečny štrk. Hracia plocha bola doplnená aj o ďalšie hracie prvky, pieskovisko i sieťový most. Pôvodné časti tohto ihriska, ktoré boli v dobrom technickom stave, umiestnili na rôznych miestach v rámci sídliska."Rekonštrukcia ihriska na sídlisku Západ spočívala vo výmene opotrebovaných hracích prvkov na pôvodnom mieste," doplnil primátor s tým, že náklady na revitalizáciu oboch ihrísk sa vyšplhali na 100.000 eur.Mesto Poprad je prvé, v ktorom plánuje uvedené občianske združenie preinvestovať v horizonte piatich rokov finančné zdroje v celkovej výške 500.000 eur na budovanie ihrísk a ďalšie verejnoprospešné aktivity.