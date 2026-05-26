|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dušan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. mája 2026
Slovenskí hokejisti si uvedomujú dôležitosť súboja so Švédskom: Máme to vo vlastných rukách – FOTO
Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026
Náročný víkend s dvomi duelmi, ktoré Slováci prehrali s Českom a Kanadou, potrebovali dobre zregenerovať a tak aj učinili v pondelok 25. mája. >>> Všetko o ...
Zdieľať
26.5.2026 (SITA.sk) - Náročný víkend s dvomi duelmi, ktoré Slováci prehrali s Českom a Kanadou, potrebovali dobre zregenerovať a tak aj učinili v pondelok 25. mája.
Slovenskí hokejisti si od 16.20 h zmerajú sily so Švédskom. Pôjde o zápas, ktorý rozhodne o poslednom postupujúcom z B-skupiny do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku.
Oba celky si uvedomovali dôležitosť vzájomného zápasu a hrali šachovú partiu spojenú s tým, že sa neprezradili mená brankárov, ktorí budú chytať.
Slováci sa navyše pokúsili Severanov zmiasť s tým, že sa ranného tréningu zúčastnila aj jednotka Samuel Hlavaj, čo nebýva zvykom, keďže takýto hráč by nemal zasiahnuť do diania. To sa však nestalo a bude čeliť útočníkom Švédska.
To, že pôjde o veľa, si uvedomujú aj samotní hráči na čele so Sebastiánom Čederlem. Najproduktívnejší hráč play-off Tipsport extraligy, ktorú s Nitrou vyhral, vie, čo by malo na súperov platiť.
"Vieme, o čo ideme hrať. Musíme sa sústrediť najmä na nás a našu hru. Taktiež musíme všetko tlačiť do brány. Každý súper je hrateľný, musíme bojovať," vyjadril sa po tréningu.
Doplnil ho ďalší útočník Aurel Nauš. "Švédi sú dobrí korčuliari, musíme s nimi držať tempo, pomáhať si v obrane a premieňať príležitosti v útoku. Ide o technický tím, nemôžeme im dať čas a priestor, sú to kreatívni hráči, vedia si vytvoriť šance. Máme to však vo vlastných rukách, na nikoho sa nemôžeme spoliehať, je to iba o nás," prezradil pre web sport.sk.
Náročný víkend s dvomi duelmi, ktoré Slováci prehrali s Českom a Kanadou, potrebovali dobre zregenerovať a tak aj učinili v pondelok 25. mája.
"Nálada v tíme je skvelá. V pondelok sme mali deň voľna, tak sme si od hokeja trochu oddýchli. Teraz nás čaká tvrdá práca, musíme sa pripraviť. Vieme, že Švédsko je kvalitný súper, veľmi sa na neho teším. Máme to vo vlastných rukách, na nikoho sa nemôžeme spoliehať, je to iba o nás," dodal Čederle.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hokejisti si uvedomujú dôležitosť súboja so Švédskom: Máme to vo vlastných rukách – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Slovenskí hokejisti si od 16.20 h zmerajú sily so Švédskom. Pôjde o zápas, ktorý rozhodne o poslednom postupujúcom z B-skupiny do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku.
Oba celky si uvedomovali dôležitosť vzájomného zápasu a hrali šachovú partiu spojenú s tým, že sa neprezradili mená brankárov, ktorí budú chytať.
Slováci sa navyše pokúsili Severanov zmiasť s tým, že sa ranného tréningu zúčastnila aj jednotka Samuel Hlavaj, čo nebýva zvykom, keďže takýto hráč by nemal zasiahnuť do diania. To sa však nestalo a bude čeliť útočníkom Švédska.
To, že pôjde o veľa, si uvedomujú aj samotní hráči na čele so Sebastiánom Čederlem. Najproduktívnejší hráč play-off Tipsport extraligy, ktorú s Nitrou vyhral, vie, čo by malo na súperov platiť.
"Vieme, o čo ideme hrať. Musíme sa sústrediť najmä na nás a našu hru. Taktiež musíme všetko tlačiť do brány. Každý súper je hrateľný, musíme bojovať," vyjadril sa po tréningu.
Súperi sú kreatívni
Doplnil ho ďalší útočník Aurel Nauš. "Švédi sú dobrí korčuliari, musíme s nimi držať tempo, pomáhať si v obrane a premieňať príležitosti v útoku. Ide o technický tím, nemôžeme im dať čas a priestor, sú to kreatívni hráči, vedia si vytvoriť šance. Máme to však vo vlastných rukách, na nikoho sa nemôžeme spoliehať, je to iba o nás," prezradil pre web sport.sk.
Náročný víkend s dvomi duelmi, ktoré Slováci prehrali s Českom a Kanadou, potrebovali dobre zregenerovať a tak aj učinili v pondelok 25. mája.
"Nálada v tíme je skvelá. V pondelok sme mali deň voľna, tak sme si od hokeja trochu oddýchli. Teraz nás čaká tvrdá práca, musíme sa pripraviť. Vieme, že Švédsko je kvalitný súper, veľmi sa na neho teším. Máme to vo vlastných rukách, na nikoho sa nemôžeme spoliehať, je to iba o nás," dodal Čederle.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hokejisti si uvedomujú dôležitosť súboja so Švédskom: Máme to vo vlastných rukách – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fribourg MS v hokeji 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tréner Allegri nepokračuje v AC Miláno, majitelia pristúpili k výraznejšej obmene vedenia klubu
Tréner Allegri nepokračuje v AC Miláno, majitelia pristúpili k výraznejšej obmene vedenia klubu
<< predchádzajúci článok
Vlastník Nottinghamu Forest čelí vyšetrovaniu pre bitku počas finále basketbalovej Euroligy
Vlastník Nottinghamu Forest čelí vyšetrovaniu pre bitku počas finále basketbalovej Euroligy