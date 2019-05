Tréner Allegri po sezóne odíde z Juventusu Turín

Na archívnej snímke tréner Massimiliano Allegri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 17. mája (TASR) - Tréner Massimiliano Allegri už nepovedie futbalistov Juventusu Turín ďalšiu sezónu k obhajobe majstrovského titulu v Serii A. Rozhodol sa na lavičke "starej dámy" skončiť po tomto ročníku.Päťdesiatjedenročný Allegri a prezident "Juve" Andrea Agnelli vysvetlia dôvody nepredĺženia zmluvy na sobotňajšej tlačovej konferencii. Pôvodný kontrakt mu platil do konca budúcej sezóny. Meno nástupcu mimoriadne úspešného trénera Juventusu ešte nie je známe.Allegri prišiel do metropoly Piemontu v roku 2014 z AC Miláno. Odvtedy priviedol mužstvu k piatim majstrovským titulom za sebou. vyhral s ním štyrikrát Copa Italia a dvakrát postúpil do finále Ligy majstrov (2015 a 2017). V nich však "zebry" prehrali s FC Barcelona aj Realom Madrid. Informovala agentúra DPA.