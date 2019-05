V Prievidzi oslávia storočnicu exhibíciou tímov Kucku a Škrtela

Juraj Kucka, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Juraj Kucka, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Program futbalovej exhibície (nedeľa 2. júna):

10.00 FC Baník Prievidza – MFK Handlová



12.00 Starí páni Prievidze – ŠK Slovan Bratislava



14.00 Kuco team – Škrťo team

Prievidza 17. mája - Slovenský futbalový klub FC Baník Prievidza oslávi svoju storočnicu výnimočným spôsobom. Na zrekonštruovanom štadióne si 2. júna zmerajú sily jedni z najlepších hráčov, ktorí si v akejkoľvek kategórii obliekali dres prievidzského klubu. Hlavnými aktérmi budú Juraj Kucka a Martin Škrtel. V ich tímoch nastúpia aj ďalší ako Dávid Hancko, Patrik Hrošovský, Igor Šemrinec, Filip Hlohovský či Štefan Pekár."Som rád, že to, čo sme plánovali zhruba trištvrte roka sa pomaly stáva skutočnosťou. V rámci osláv storočnice sa predstavia všetci ligoví aktívni hráči, ktorí si kedysi obliekali dres Prievidze, ale aj tí, ktorí kariéru nedávno ukončili," uviedol v tlačovej správe prezident FC Baník Prievidza Robert Šuník. "Kapitánmi mužstiev budú Juraj Kucka a Martin Škrtel. Účasť nám prisľúbilo však aj 95 percent ďalších hráčov, ktorí ochutnali našu ligu alebo zahraničie. Ak mám povedať pár mien, sú to Hrošovský, Hancko, Oršula, Hlohovský, Šemrinec a z tých čo nedávno skončili kariéru zas Guľa, Poliaček, Belák, Černák, Bugár a mnoho ďalších," prezradil šéf prievidzského futbalu, podľa ktorého by sa podobné akcie mali stať v Prievidzi tradíciou: "Už teraz sa na to veľmi teším. Verím, že to bude niečo výnimočné aj pre priaznivcov, ktorí budú mať možnosť odfotiť sa a získať autogram od fantastických hráčov."Okrem známych futbalistov sa na trávniku predstavia aj aktívni futbalisti FC Baníka Prievidza a MFK Handlová. "Okolo roku 1912 odohrali nadšenci prievidzského futbalu vôbec prvý oficiálny zápas. Bol proti Handlovej. A práve preto bude mať tento duel po x rokoch veľkú symboliku," doplnil Šuník. Okrem Prievidze oslavuje 100 rokov a ďalší obrovský slovenský klub – Slovan Bratislava. A práve legendy "belasých" pricestujú do Prievidze, aby si zmerali sily proti domácim starým pánom. "Aj tento zápas bude nemenej zaujímavý a rozhodne sa bude na čo pozerať,“ dodal.Krátko po skončení futbalového maratónu sa v reštaurácii Meridiana uskutoční afterparty, na ktorej sa stretnú všetci hráči z Kuckovho i Škrtelovho tímu. Svoje miesto tam budú mať tiež rodinní príslušníci, sponzori a partneri podujatia. "Keďže kapacita je obmedzená, museli sme okruh hostí zúžiť. Možnosť dostať sa na večeru s ligovými futbalistami však dostane aj desať fanúšikov, ktorí budú mať šancu vstupenku si vysúťažiť na sociálnych sieťach," uzavrel prezident FC Baník Prievidza.