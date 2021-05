Tréner Barcelony Koeman necíti dôveru klubu, sťažuje sa na zlú komunikáciu

O pokračovaní v klube sa nebavili

Hráčom ubližujú príspevky v médiách

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Holandský futbalový tréner Ronald Koeman možno v budúcej sezóne nepovedie hráčov španielskeho klubu FC Barcelona . Pred sobotňajším duelom záverečného 38. kola La Ligy 2020/2021 proti Eibaru priznal, že sa mu nepozdávajú niektoré kroky zo strany nového vedenia na čele so staronovým prezidentom Joanom Laportom, predovšetkým nedostatok komunikácie."V záverečnej fáze tejto sezóny som nepocítil dôveru klubu," vyhlásil 58-ročný rodák zo Zaandamu, ktorý v Barcelone pôsobil aj ako hráč v rokoch 1989-1995 a bol súčasťou takzvaného Dream Teamu vtedajšieho kouča Johana Cruyffa.Koeman otvorene vyhlásil, že s funkcionármi z Camp Nou sa ešte nezhováral o pokračovaní v klube. "Chápem, že z výsledkov vyplývajú pochybnosti. A tiež rozumiem, že aby bolo možné vyhrávať, je potrebné uskutočniť zmeny. Ak si v klube myslia, že je potrebný ďalší tréner alebo iní hráči, potom je to v poriadku, ale musia nám to oznámiť," dodal.Majster Európy 1988 si myslí, že za výkony v priebehu ostatných mesiacov by si všetci viac mali vážiť barcelonské mužstvo. Hráčom podľa neho ubližujú príspevky v médiách o posezónnom prievane v kádri katalánskeho tímu. "Takéto zaobchádzanie si nezaslúžia," skonštatoval Koeman.Napriek počiatočným problémom považuje sezónu 2020/2021 za dobrú. "Myslím si, že vlani v auguste (po prehre s Bayernom 2:8, pozn.) by sme takúto sezónu všetci brali. Boli zápasy, keď sme na súperov nemali, ale všeobecne si myslím, že napriek problémom, ktoré sme mali, to nebolo zlé. Taktiež to však nebolo ani veľmi dobré," poznamenal Koeman.