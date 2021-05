Hamiltonovi sa nepáčia chystané zmeny vo formule 1, monoposty budú pomalšie

Autá budú ťažšie a pomalšie

22.5.2021 - Britovi Lewisovi Hamiltonovi sa nepáčia chystané revolučné zmeny v motoristickej formule 1, ktoré majú začať platiť od budúceho roka. Aktuálny majster sveta sa sťažuje, že monoposty zmohutnejú a budú pomalšie. Ako uviedol podľa webu sportowefakty.wp.pl s odvolaním sa na španielsky denník AS, vedenie F1 podľa neho robí krok späť.Formula 1 plánuje viacero noviniek v technických predpisoch, ktoré by mohli zvýšiť konkurencieschopnosť ďalších tímov a ukončiť dominantné postavenie Mercedesu. Autá pre sezónu 2022 sa zmenia na nepoznanie, budú tiež mať 18-palcové kolesá."Pozrel som si tieto zmeny. Ak ste vo formule 1, musíte rozumieť technológii, ktorá je tam prítomná. Musíte si uvedomiť, že s rozpočtovým limitom, ktorý v súčasnosti máme, sa bude ťažko niečo vyvíjať," povedal 36-ročný Hamilton.Sedemnásobný svetový šampión sa osobne zúčastnil na testovaní spomenutých 18-palcových kolies. "Chcel som vedieť, aký v tom bude rozdiel, aký to bude mať vplyv na mňa ako na pilota, čo sa týka vedenia monopostu. Autá budú ťažšie a pomalšie, to je krok späť. Mali by byť rýchlejšie. Súčasné stroje by boli lepšie, keby boli ľahšie," dodal.Samotná F1 však plánované zmeny obhajuje. Priznáva, že autá budú síce pomalšie, ale nová aerodynamika im zabráni vo vytváraní veľkého prítlaku a pri jazde priamo za súperom nebude mať pilot problémy so stratou prítlaku. Fanúšikovia "kráľovnej motošportu" tak budú môcť vidieť viac predbiehacích manévrov.Hamilton napriek nesúhlasu tvrdí, že nové predpisy bude potrebné akceptovať. Uvedomuje si, že sezóna 2022 preňho bude príležitosťou dokázať, že je schopný získať titul majstra sveta aj bez dominantného monopostu. "Viem, ako ťažko som musel pracovať, aby som bol silný, aby som neurobil chyby a aby som využil každý moment. Ak budeme mať viac divokých súbojov, dúfam, že mi to prinesie viac príležitostí dokázať ľuďom, čoho som schopný," zakončil Lewis Hamilton.