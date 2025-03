Tréner Devils o Nemcovi: Keď bude hrať takto, je v nesprávnej lige

Slovenský hokejista Šimon Nemec odohral v noci na sobotu jeden z menej vydarených zápasov v NHL. Obranca New Jersey Devils zaznamenal pri prehre s Winnipegom Jets (1:6) tri mínusové body. Tréner "diablov" Sheldon Keefe ho po stretnutí podržal, ale neskôr naznačil, že sa musí výrazne zlepšiť.





Nemec nastúpil v druhej obrannej dvojici, najhoršie momenty zažil v tretej tretine, keď nazbieral tri mínusky v priebehu piatich minút. Najvýraznejšiu chybu spravil v 52. minúte, keď za stavu 1:3 stratil puk v obrannom pásme a kapitán hostí Adam Lowry ju potrestal.Keefe Nemca priamo nekritizoval, no neunikli mu jeho zaváhania pred inkasovanými gólmi. "Najmladší hráč na ľade dnes zažil naozaj ťažký večer. Pre mňa to neodráža výkon tímu a našu hru," uviedol Keefe podľa nhl.com.Na druhý deň trénoval Nemec vo štvrtom obrannom páre po boku Kurtisa MacDermida, čo by mohlo znamenať, že v nedeľu večer vo Philadelphii nebude hrať. "Vie hrať aj lepšie, ale keď hrá tak, ako v tretej tretine s Winnipegom, tak je v nesprávnej lige. Pred tripom hral dobre, ale musí nájsť vo svojej hre konzistentnosť," povedal Keefe pre zámorské médiá. "´Nemo´ je sebavedomý chalan, ktorý si myslí, že môže nášmu tímu pomôcť v tejto lige. Bude mať ešte veľa príležitostí ukázať nám to. V tretej tretine tomu však tak nebolo a za niečo také ho nemôžem odmeniť," citoval trénera web pucksandpitchforks.com.