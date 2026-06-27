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27. júna 2026
Tréner Egypta vyslovil nádej, že Salah bude v poriadku
Útočník Egypta Mohamed Salah sa zranil, ale mal by byť v poriadku. Tréner Egypta Hossam Hassan vyjadril optimizmus ohľadom zdravotného stavu Mohameda Salaha napriek tomu, že ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Útočník Egypta Mohamed Salah sa zranil, ale mal by byť v poriadku.
Tréner Egypta Hossam Hassan vyjadril optimizmus ohľadom zdravotného stavu Mohameda Salaha napriek tomu, že hviezdny útočník vypadol v druhom polčase súboja Egypta s Iránom (1:1).
Afričania si po tejto aj trochu šťastnej remíze zabezpečili postup do 1/16 finále majstrovstiev sveta vo futbale.
Salah musel v 57. minúte zranený predčasne opustiť ihrisko, pričom pod ľavé stehno si priložil ľadový obklad.
"Lekár napíše správu, keď sa vrátime do hotela, a vykoná druhé vyšetrenie. Hovoril som so Salahom, uistil ma, že bude v poriadku, Zranenie sa nezdá byť vážne. Ak Boh dá, nastúpi v najbližšom zápase vyraďovacej fázy,“ povedal Hassan.
Salah nastrieľal 68 gólov v 118 zápasoch v národnom tíme Egypta a už len jeden gól mu chýba na vyrovnanie národného rekordu jeho súčasného trénera Hossama Hassana.
Futbalisti Egypta sa prvýkrát v histórii prebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale. Ich súperom v 1/16 finále bude 3. júla v Dallase/Arlingtone od 20.00 h tím Austrálie. Egypt hrá na MS vo futbale štvrtýkrát v histórii, po prvý raz to bolo ešte v roku 1934.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Egypta vyslovil nádej, že Salah bude v poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Egypta Hossam Hassan vyjadril optimizmus ohľadom zdravotného stavu Mohameda Salaha napriek tomu, že hviezdny útočník vypadol v druhom polčase súboja Egypta s Iránom (1:1).
Afričania si po tejto aj trochu šťastnej remíze zabezpečili postup do 1/16 finále majstrovstiev sveta vo futbale.
Salah musel v 57. minúte zranený predčasne opustiť ihrisko, pričom pod ľavé stehno si priložil ľadový obklad.
"Lekár napíše správu, keď sa vrátime do hotela, a vykoná druhé vyšetrenie. Hovoril som so Salahom, uistil ma, že bude v poriadku, Zranenie sa nezdá byť vážne. Ak Boh dá, nastúpi v najbližšom zápase vyraďovacej fázy,“ povedal Hassan.
Salah nastrieľal 68 gólov v 118 zápasoch v národnom tíme Egypta a už len jeden gól mu chýba na vyrovnanie národného rekordu jeho súčasného trénera Hossama Hassana.
Futbalisti Egypta sa prvýkrát v histórii prebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale. Ich súperom v 1/16 finále bude 3. júla v Dallase/Arlingtone od 20.00 h tím Austrálie. Egypt hrá na MS vo futbale štvrtýkrát v histórii, po prvý raz to bolo ešte v roku 1934.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Egypta vyslovil nádej, že Salah bude v poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.
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