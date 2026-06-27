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27. júna 2026
Koniec Uruguaja, jeho trénera aj brankára. Nič som po sebe nezanechal, vravel úprimný Bielsa
Smutný koniec dvojnásobného svetového šampióna z Južnej Ameriky na MS 2026. Prehra so Španielskom 0:1 spečatila osud Uruguaja aj jeho trénera. Dvojnásobný svetový šampión končí s chudobnými 2 ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Smutný koniec dvojnásobného svetového šampióna z Južnej Ameriky na MS 2026.
Prehra so Španielskom 0:1 spečatila osud Uruguaja aj jeho trénera. Dvojnásobný svetový šampión končí s chudobnými 2 bodmi bez toho, aby postúpil do vyraďovacej fázy v Severnej Amerike a Mexiku.
Na majstrovstvách sveta sa to Uruguaju stalo druhýkrát za sebou. Remíza s Kapverdami (2:2) a Saudskou Arábiou (1:1) a len tri strelené góly v troch zápasoch skupinovej fázy odsunuli niekdajšieho juhoamerického velikána na tretie miesto v H-skupine bez nároku na postup do 1/16 finále.
Odchádzajúci tréner Marcelo Bielsa už pred šampionátom naznačil, že nie všetko v jeho tíme funguje na jednotku. Podľa BBC Sport dokonca povedal, že je toxický vo vzťahu s hráčmi. Teraz svoje slová sebakriticky doplnil:
"Za toto veľké sklamanie som zodpovedný ja. Ak sa ma pýtate, ako sa bude spomínať na moju éru pri národnom tíme Uruguaja, priznávam, že nikto nebude na nič spomínať. To preto, lebo po sebe nič nezanechávam."
Rodený Argentínčan Bielsa pokračoval v sebakritike spôsobom, ktorý mnohých možno až prekvapil.
"Uruguajskému futbalu nezanechávam nič, pretože akýkoľvek príspevok, ktorý by som mohol urobiť krajine a futbalu v nej, kde som pracoval tri roky, sa nebude rátačť, pokiaľ nedosiahnete pozitívne výsledky. A ja som ich nedosiahol."
Ak nič iné, trvalým obrazom Bielsovho trojročného pôsobenia môže byť striedanie legendárneho brankára Fernanda Musleru po tom, čo jeho chyba z konca prvého polčasu spôsobila vedenie Španielov a napokon aj ich víťazstvo 1:0.
Štyridsaťročný Muslera sa v marci vrátil z reprezentačného dôchodku do diania v národnom tíme na Bielsovu žiadosť, ale na MS 2026 sa stal prvým brankárom v histórii, ktorý urobil tri chyby vedúce ku gólom súpera na jedných majstrovstvách sveta.
"Muslera sa sám rozhodol odísť po prvom polčase. Súhlasil som a neberte to tak, že som chcel podkopať jeho sebavedomie. Naopak chcel som, aby si zachoval dôveru sám v seba a pomôcť tímu. Neskôr som stiahol z hry kapitána Federica Valverdeho, lebo som chcel vniesť do útoku viac fyzickej hry,“ vysvetlil Bielsa.
Bielsa to nenaznačil, ale ako 70-ročný možno končí nielen pri kormidle Uruguaja, ale celú trénerskú kariéru. "Jeho práca s Uruguajom nebola žiadna presvedčivá reklamou a výkonnostná kríza je jasná," dodal web BBC Sport.
Zdroj: SITA.sk - Koniec Uruguaja, jeho trénera aj brankára. Nič som po sebe nezanechal, vravel úprimný Bielsa © SITA Všetky práva vyhradené.
Prehra so Španielskom 0:1 spečatila osud Uruguaja aj jeho trénera. Dvojnásobný svetový šampión končí s chudobnými 2 bodmi bez toho, aby postúpil do vyraďovacej fázy v Severnej Amerike a Mexiku.
Na majstrovstvách sveta sa to Uruguaju stalo druhýkrát za sebou. Remíza s Kapverdami (2:2) a Saudskou Arábiou (1:1) a len tri strelené góly v troch zápasoch skupinovej fázy odsunuli niekdajšieho juhoamerického velikána na tretie miesto v H-skupine bez nároku na postup do 1/16 finále.
Odchádzajúci tréner Marcelo Bielsa už pred šampionátom naznačil, že nie všetko v jeho tíme funguje na jednotku. Podľa BBC Sport dokonca povedal, že je toxický vo vzťahu s hráčmi. Teraz svoje slová sebakriticky doplnil:
"Za toto veľké sklamanie som zodpovedný ja. Ak sa ma pýtate, ako sa bude spomínať na moju éru pri národnom tíme Uruguaja, priznávam, že nikto nebude na nič spomínať. To preto, lebo po sebe nič nezanechávam."
Rodený Argentínčan Bielsa pokračoval v sebakritike spôsobom, ktorý mnohých možno až prekvapil.
"Uruguajskému futbalu nezanechávam nič, pretože akýkoľvek príspevok, ktorý by som mohol urobiť krajine a futbalu v nej, kde som pracoval tri roky, sa nebude rátačť, pokiaľ nedosiahnete pozitívne výsledky. A ja som ich nedosiahol."
Ak nič iné, trvalým obrazom Bielsovho trojročného pôsobenia môže byť striedanie legendárneho brankára Fernanda Musleru po tom, čo jeho chyba z konca prvého polčasu spôsobila vedenie Španielov a napokon aj ich víťazstvo 1:0.
Štyridsaťročný Muslera sa v marci vrátil z reprezentačného dôchodku do diania v národnom tíme na Bielsovu žiadosť, ale na MS 2026 sa stal prvým brankárom v histórii, ktorý urobil tri chyby vedúce ku gólom súpera na jedných majstrovstvách sveta.
"Muslera sa sám rozhodol odísť po prvom polčase. Súhlasil som a neberte to tak, že som chcel podkopať jeho sebavedomie. Naopak chcel som, aby si zachoval dôveru sám v seba a pomôcť tímu. Neskôr som stiahol z hry kapitána Federica Valverdeho, lebo som chcel vniesť do útoku viac fyzickej hry,“ vysvetlil Bielsa.
Bielsa to nenaznačil, ale ako 70-ročný možno končí nielen pri kormidle Uruguaja, ale celú trénerskú kariéru. "Jeho práca s Uruguajom nebola žiadna presvedčivá reklamou a výkonnostná kríza je jasná," dodal web BBC Sport.
Zdroj: SITA.sk - Koniec Uruguaja, jeho trénera aj brankára. Nič som po sebe nezanechal, vravel úprimný Bielsa © SITA Všetky práva vyhradené.
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