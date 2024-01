Tréner Feneš označil vypadnutie Slovákov vo štvrťfinále v MS do 20 rokov za obrovské sklamanie a frustráciu (video)

Vypadnutie vo štvrťfinále

Tváre zaliate slzami

Pocta byť kapitánom reprezentácie

3.1.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia opúšťa majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov vo švédskom Göteborgu smutná, v utorok totiž vypadla vo štvrťfinále s rovesníkmi z Fínska prehrou 3:4 po predĺžení.Slovenskí mladíci túžili vo Švédsku dosiahnuť viac, napokon je z toho konečná šiesta priečka ako pred rokom. A aj vlani Slováci vypadli vo štvrťfinále prehrou po predĺžení, vtedy podľahli Kanaďanom a tí to napokon dotiahli až k zlatu. V utorok slovenskí mladíci viedli 1:0 aj vyrovnali na 2:2 a 3:3. V predĺžení však inkasovali rýchly gól a na ten už nemali šancu odpovedať.„Videli sme neskutočne kvalitný hokej, bol hodný štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov. Z tohto zápasu mohol zísť iba jeden víťaz. Bohužiaľ, boli to Fíni.. Náš výkon bol naozaj vynikajúci a viackrát sme sa vrátili do zápasu. Stále sme verili, že sa to prikloní na našu stranu. Bohužiaľ," komentoval tréner Ivan Feneš vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) „Je to obrovská frustrácia a obrovské sklamanie. Šport však prináša aj takéto sklamania. Musíme si z toho zobrať len tie pozitívne veci a posunúť sa zase ďalej. Odhodlanie z našej strany bolo obrovské. Urobili sme všetko pre to, aby sme boli úspešní a dostali sa do semifinále. Myslím si, že každý jeden z nás tomu obetoval maximum. Chalani na ľade dreli do poslednej sekundy. Bohužiaľ, je to šport a treba sa tomu postaviť tvárou," doplnil Feneš.Po štvrťfinálovom súboji zaliali tváre hráčov SR slzy. „Sú to neskutočne smutné pocity a sklamanie. Bol to super zápas, ale druhýkrát za sebou som prehral štvrťfinále v predĺžení. Bola to asi najväčšia rana, akú som dostal v živote a budem sa z toho v ďalších dňoch ťažko dostávať. Hneď sa mi to v hlave premietlo, keď sme dostali rozhodujúci gól. Vyrovnali sme pred koncom a boli na koni, no prišla obrovská rana do života. Boli sme skvelá partia, pre týchto chlapcov by som nechal na ľade naozaj všetko. O to viac ma to bolí," zhodnotil kapitán Adam Sýkora Vyzdvihol tiež silu tímu po inkasovanom góle necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny.„Aj keď sme dostali gól na 2:3, tak som hovoril chlapcom, že veríme, že to zvládneme. Mali sme na to, ukazovali sme to celý zápas. Ťažko k tomu niečo povedať... Som na chlapcov hrdý, na túto partiu nezabudnem, ale určite ma to dosť hnevá," pokračoval Sýkora.Považuje za poctu, že mohol byť kapitánom práve pre tento tím. „Poznáme sa odmalička, všetkých som si veľmi obľúbil a dokázal by som pre nich urobiť na ľade aj mimo neho všetko. Bola to pre mňa obrovská česť reprezentovať Slovensko a byť kapitánom. Škoda, že sa nepodarilo ísť ďalej. Momentálne u mňa panuje obrovský smútok," komentoval.„Pre väčšinu chalanov sa juniorská kariéra v reprezentácii skončila a chceli sme dosiahnuť viac, opäť nám to nevyšlo a už musíme rozmýšľať dopredu. Všetkým z tejto kabíny prajem, aby sme sa stretli v drese reprezentačného A-tímu. Verím, že sa táto partia ešte stretne. Možno si to ešte niekedy vynahradíme," dodal.